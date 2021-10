Slovensko je opäť outsiderom v digitalizácii

Foto: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Bratislava 22.októbra (OTS) - Ako urobiť z digitálneho outsidera lídra a zabezpečiť dlhodobú digitálnu konkurencieschopnosť Slovenska? A aké sú skutočné možnosti napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie? Je vôbec ich implementácia v súčasných slovenských podmienkach reálna? Na tieto otázky hľadali odpovede zástupcovia slovenských odborov a zamestnávateľov spolu s predstaviteľmi vlády a Európskeho parlamentu. Ich spoločný cieľ je jasný: dohnať zameškané, napraviť resty z minulosti a dostať Slovensko konečne do moderného a digitálneho 21. storočia.Svetový rebríček digitálnej konkurencieschopnosti (IMD), hodnotí pripravenosť a digitálny pokrok v 63 krajinách. Slovensko sa vlani umiestnilo na jeho chvoste – rovnako, ako v roku 2018, obsadilo i teraz nelichotivé 50. miesto. Výsledky ukazujú, že naša krajina je digitálnym outsiderom nielen v rámci krajín V4, no za kratší koniec ťahá aj v porovnaní s Rumunskom, Bulharskom či Slovinskom.upozorňuje prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS), Ľubica Černá.Úroveň digitalizácie na Slovensku rastie pomalšie ako vo zvyšku Európskej únie (EÚ). Značné rezervy má naša krajina nielen v oblasti digitálneho vzdelávania a prípravy, no oproti konkurentom zaostáva aj v pripravenosti na budúcnosť a s ňou súvisiacimi digitálnymi výzvami. Mikro, malí a strední podnikatelia nemajú dostatočné zdroje na investovanie do digitálnej transformácie, čo znižuje produktivitu práce a vedie k posilňovaniu zahraničnej konkurencie na úkor Slovenska.uviedla europoslankyňa KDH Miriam Lexmann.Masívny odliv mozgov do zahraničia, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a špecialistov, nie na potreby trhu práce nastavený systém vzdelávania a zastaralá regulačná a pracovno-právna legislatíva. To sú hlavné problémy, ktorým čelia slovenské podniky, a to nielen tie zo segmentu IKT.vysvetľuje 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) IT Asociácie (ITAS), Mário Lelovský. Zamestnávatelia , združení v RÚZ v tejto súvislosti upozorňujú najmä na potrebu zmien Zákonníka práce, reformu vzdelávacieho a daňovo-odvodového systému a zlepšenie podmienok verejného obstarávania. Všetci zúčastnení sociálni partneri sa pritom zhodujú, že kľúčová je spolupráca so štátom a ochota štátu a politikov potrebné zmeny aj zrealizovať.Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) Ján Hargaš v tejto súvislosti zdôrazňuje, žeDigitálna transformácia a jej dopady predstavujú výzvu nielen pre Slovensko, ale aj pre zvyšok sveta. Jeden recept na to, ako to úspešné zvládnuť neexistuje, preto je potrebné zdieľať a nechať sa inšpirovať dobrými praxami z iných krajín, či už ide o národné politiky alebo prijímanie konkrétnych opatrení. Rýchlosť, veľkosť a dynamickosť prichádzajúcich zmien bude čoraz častejšia, preto ich zvládnutie bude vyžadovať aktívnu a systematickú súčinnosť všetkých zložiek spoločnosti. Špecialistka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) Mária Svoreňová preto v tejto súvislosti víta ideu vytvorenia spoločnej pracovnej skupiny.dodáva.Diskusia bola organizovaná pod záštitou Nezávislých kresťanských odborov Slovenska ( NKOS ) v rámci projektu „Renewed social dialogue for the new world of work. Job transitions & digitalisation in two industrial sectors in CEE countries – Romania, Hungary, Slovakia, #WorkTransitionCEE“. Viac informácii na worktransition.eu /.