Slovensko je podľa Naďa a Káčera pripravené naďalej pomáhať Ukrajine

Bratislava 9. decembra (TASR) - Slovensko je aj naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Po návrate z oficiálnej návštevy ukrajinského Kyjeva to na piatkovej tlačovej konferencii potvrdili minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer.



"Pre nás je absolútne kľúčové, aby sa niečo také, čo sa deje na Ukrajine, nedialo v iných krajinách. Sloboda, teritoriálna integrita a suverenita Ukrajiny je postavená na rovnakých princípoch ako tá naša. Ukrajina sa bráni vojenskej agresii a keby nebola taká úspešná v bránení sa, tak už túto vojenskú agresiu možno máme na našom území," skonštatoval Káčer.



Naď v tejto súvislosti poukázal, že slovenská vláda v stredu (7. 12.) schválila desiaty balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Pomáhanie Ukrajine je podľa Naďa spravodlivé a v súlade s medzinárodným právom. "Charta OSN hovorí jasne, že krajiny, ktoré sú napadnuté, majú právo požadovať pomoc od iných krajín a tie sú oprávnené im pomáhať," podotkol.







Najvyšší predstavitelia Ukrajiny sa podľa neho obávajú, že v prípade zmeny vlády sa pomoc od SR skončí. "Minimálne od troch vysokých ústavných činiteľov som počul obavu, že ak by došlo k výmene vlády, tá vláda by nemusela byť proukrajinská a prodemokratická," dodal.



Káčer a Naď navštívili vo štvrtok (8. 12.) s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom Kyjev. Cieľom pracovnej návštevy bolo potvrdiť pokračujúcu podporu Slovenska pre Ukrajinu. Minister obrany si počas návštevy prevzal od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rad Jaroslava Múdreho druhého stupňa.