Slovensko je podľa vedcov v 2. fáze vlny omikronu

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovensko aktuálne vstupuje do druhej fázy vlny omikronu, pre ktorú nie sú kapacity testovania dostatočné. Čakacie lehoty na PCR test sa tak predĺžia. Upozorňuje na to iniciatíva Veda pomáha - COVID-19, ktorá vlnu nového variantu nového koronavírusu rozdelila na tri fázy, v ktorých sa mení úroveň záujmu o testovanie.



Zatiaľ čo v prvej fáze je podľa iniciatívy kapacita testovania dostatočná, aj počas nej postupne začnú rásť čakacie lehoty na termín PCR testovania. V druhej fáze už bude kapacít nedostatok, vzhľadom na čo budú čakacie lehoty rásť nad päť a viac dní. Ľudia tak budú hľadať alternatívne spôsoby testovania, napríklad na pohotovosti či centrálnych príjmoch nemocníc, situácia tiež môže viesť k neotestovaniu niektorých osôb.



"Pre rizikové skupiny to bude znamenať nemožnosť podávať včas účinné liečivá, čo bude viesť k vážnejším stavom v nemocniciach, nápor bude aj na antigénové testovanie, kapacity odberov v MOM môžu byť tiež nedostatočné," skonštatovali vedci s tým, že rizikom sú aj vyššie výpadky testovacích kapacít.



Po vrchole vlny, teda v tretej fáze, iniciatíva očakáva pomerne rýchle zlepšenie dostupnosti testovania. "Prvý týždeň - dva však bude potrebné udržať vysokú kapacitu, tá sa však bude postupne prirodzene škálovať naspäť dole," doplnili odborníci.



Iniciatíva zároveň navrhla Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR viacero odporúčaní, ktoré by mali napríklad zlepšiť prístup k testovaniu.