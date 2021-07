Slovensko je zelené, negatívny test však miestami stále treba

Bratislava 26. júla (TASR) – Všetky okresy Slovenska sú síce podľa COVID automatu naďalej zaradené do zelenej farby, teda v stupni monitoring, no na niektorých miestach je v súčasnosti potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu. Nahradiť ho možno potvrdením o očkovaní proti novému koronavírusu, či potvrdením o jeho prekonaní. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín, je potrebný v interiéroch akvaparkov iba pri službách, teda pri atrakciách, či vnútorných bazénoch, neplatí to však pre šatne, sprchy, toalety. Ďalej sa vyžaduje na podujatiach, akými sú svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia, organizované v prevádzkach verejného stravovania.



Rovnako ho treba u divákov aj súťažiacich na vybraných športových podujatiach, čo podrobne definuje aj vyhláška ÚVZ SR.



Negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín sa vyžaduje od detí nad 12 rokov a u osôb zabezpečujúcich priebeh zotavovacieho podujatia, teda pobytové tábory.



Negatívny výsledok testov je tiež možné využiť pri organizácii podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov, keď v čase začiatku majú všetci účastníci negatívne výsledky PCR alebo LAMP testov nie staršie ako 24 hodín.



Negatívnym výsledkom testu ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 12 rokov, teda ak v čase vstupu na podujatie ešte neoslávili 12. narodeniny.