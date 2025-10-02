< sekcia Slovensko
Slovensko má nové národné konzorcium pre digitálne humanitné vedy
Konzorcium DARIAH-SK sa stáva súčasťou európskej výskumnej infraštruktúry DARIAH, patriacej od roku 2014 do európskej štruktúry ERIC (European Research Infrastructure Consortium).
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovensko má nové národné konzorcium pre digitálne humanitné vedy. V rámci celoeurópskej iniciatívy DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) vznikla platforma DARIAH-SK. Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR sa stalo spoluzakladateľom tohto národného uzla. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z CVTI.
„Humanitní a spoločenskí vedci pri etnografickom, sociologickom, historickom či umenovednom výskume - a pri nadväznom publikovaní svojich zistení - čoraz častejšie využívajú digitálne metódy, digitalizované zbierky prameňov a veľké úložiská archivovaných výskumných dát,“ skonštatovala Luptáková.
DARIAH podľa nej hľadá odpovede na otázky, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a dostupnosť digitalizovaného kultúrneho dedičstva, ako môže digitálna výskumná infraštruktúra pomôcť pri analýzach spoločenských problémov či ako vyškoliť novú generáciu humanitných vedcov v digitálnych zručnostiach.
Konzorcium DARIAH-SK sa stáva súčasťou európskej výskumnej infraštruktúry DARIAH, patriacej od roku 2014 do európskej štruktúry ERIC (European Research Infrastructure Consortium), ktorú zriadila Európska únia na podporu budovania a prevádzky veľkých medzinárodných výskumných infraštruktúr.
„CVTI sa bude podieľať na plnení cieľov konzorcia, konkrétne na implementácii a propagácii moderných digitálnych nástrojov, inovatívnych metód výskumu a medzinárodnej spolupráci v digitálnych humanitných vedách na Slovensku,“ doplnila Luptáková.
DARIAH-SK bude podľa nej spájať domácu komunitu výskumníkov, ktorí sa venujú digitálnym humanitným vedám. Cieľom konzorcia je systematicky budovať modernú infraštruktúru pre špičkový digitálny výskum a vzdelávanie, otvárať slovenské výskumné projekty Európe a prepájať ich s medzinárodnými iniciatívami.
V tomto smere poskytne CVTI svoje odborné a organizačné kapacity na podporu a popularizáciu aktivít členov konzorcia. „Takto sa slovenské humanitné vedy lepšie pripravia na výzvy digitálneho veku - od ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva až po analýzu spoločenských problémov pomocou nových technológií,“ podotkla Luptáková.
V najbližšom období sa podľa nej DARIAH-SK zameria na koordináciu spoločných aktivít partnerov, zabezpečenie finančných zdrojov na naplnenie strednodobých cieľov a vstup Slovenskej republiky v zastúpení DARIAH-SK do DARIAH ERIC. Dodala, že platforma je otvorená aj pre ďalších partnerov, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji digitálnych humanitných vied na Slovensku.
„Humanitní a spoločenskí vedci pri etnografickom, sociologickom, historickom či umenovednom výskume - a pri nadväznom publikovaní svojich zistení - čoraz častejšie využívajú digitálne metódy, digitalizované zbierky prameňov a veľké úložiská archivovaných výskumných dát,“ skonštatovala Luptáková.
DARIAH podľa nej hľadá odpovede na otázky, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a dostupnosť digitalizovaného kultúrneho dedičstva, ako môže digitálna výskumná infraštruktúra pomôcť pri analýzach spoločenských problémov či ako vyškoliť novú generáciu humanitných vedcov v digitálnych zručnostiach.
Konzorcium DARIAH-SK sa stáva súčasťou európskej výskumnej infraštruktúry DARIAH, patriacej od roku 2014 do európskej štruktúry ERIC (European Research Infrastructure Consortium), ktorú zriadila Európska únia na podporu budovania a prevádzky veľkých medzinárodných výskumných infraštruktúr.
„CVTI sa bude podieľať na plnení cieľov konzorcia, konkrétne na implementácii a propagácii moderných digitálnych nástrojov, inovatívnych metód výskumu a medzinárodnej spolupráci v digitálnych humanitných vedách na Slovensku,“ doplnila Luptáková.
DARIAH-SK bude podľa nej spájať domácu komunitu výskumníkov, ktorí sa venujú digitálnym humanitným vedám. Cieľom konzorcia je systematicky budovať modernú infraštruktúru pre špičkový digitálny výskum a vzdelávanie, otvárať slovenské výskumné projekty Európe a prepájať ich s medzinárodnými iniciatívami.
V tomto smere poskytne CVTI svoje odborné a organizačné kapacity na podporu a popularizáciu aktivít členov konzorcia. „Takto sa slovenské humanitné vedy lepšie pripravia na výzvy digitálneho veku - od ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva až po analýzu spoločenských problémov pomocou nových technológií,“ podotkla Luptáková.
V najbližšom období sa podľa nej DARIAH-SK zameria na koordináciu spoločných aktivít partnerov, zabezpečenie finančných zdrojov na naplnenie strednodobých cieľov a vstup Slovenskej republiky v zastúpení DARIAH-SK do DARIAH ERIC. Dodala, že platforma je otvorená aj pre ďalších partnerov, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji digitálnych humanitných vied na Slovensku.