Slovensko má novú mládežnícku delegátku pri OSN pre rok 2024/2025

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovensko má novú mládežnícku delegátku pri Organizácii spojených národov (OSN) pre rok 2024/2025. Stala sa ňou študentka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Sofia Šillerová. Na tejto pozícii nahradila minuloročného delegáta Pavla Beblavého. TASR o tom informovala manažérka publicity Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Petra Juhásová.



Nová delegátka prevezme svoj úrad v priebehu júla a ako prvé ju čaká príprava pracovnej cesty na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Počas celého roka ju čaká množstvo stretnutí s mládežou, ktoré organizačne zastrešia regionálni koordinátori práce s mládežou NIVaM. Delegátka bude zabezpečovať aj pokračovanie spolupráce s mládežníckymi delegátmi a delegátkami z iných krajín v rámci OSN.



O novej mládežníckej delegátke pri OSN pre Slovensko rozhodla v piatok (14. 6.) komisia zložená zo zástupcov NIVaM, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Rady mládeže Slovenska a z končiaceho mládežníckeho delegáta Pavla Beblavého. Presvedčila ich vysokou mierou reprezentatívnosti a schopnosťou prepájať nadnárodnú činnosť OSN s kľúčovými témami mládeže v slovenských regiónoch.



Cieľom programu Mládežnícky delegát pri OSN je zapojiť mladých ľudí do aktivít a rozhodovacieho procesu v rámci OSN. Program vytvára mladým ľuďom oficiálnu platformu, kde môžu prezentovať svoj pohľad na globálne problémy a navrhovať ich riešenia aj s ohľadom na svoje potreby. Zároveň je to prostriedok, ako inšpirovať mladých ľudí, aby sa do medzinárodného dialógu zapájali.