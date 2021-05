Slovensko má za sebou podľa meteorológov prvý tropický deň

Bratislava 11. mája (TASR) - Slovensko má za sebou prvý tropický deň v tomto roku. Teplotu od 30 stupňov Celzia zaznamenali v utorok na viacerých miestach. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Pred zvlneným studeným frontom, ktorý postupuje strednou Európou pomaly ďalej na východ, prúdi do našej oblasti z juhu veľmi teplý a suchý vzduch. Pri slnečnom počasí dosiahla maximálna teplota vzduchu v polohách do približne 700 metrov nad morom hodnotu väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia.



Na stanici v Holíči namerali meteorológovia najvyššiu teplotu, a to 30,6 stupňa Celzia. Desatina stupňa k tropickej teplote chýbala podľa SHMÚ v Senici a taktiež v Moravskom Svätom Jáne.