Bratislava 7. júna (TASR) - Slovensko má záujem o vakcíny prispôsobené novým mutáciám koronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce prehodnotiť súčasné dodávky. TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu.



"Slovensko zaslalo Európskej komisii (EK) a spoločnosti Pfizer-BioNTech žiadosť o zastavenie dodávok vakcín v súčasnej formulácii, po jej schválení by k nám mali začať dodávať takzvané adaptované vakcíny," uviedol komunikačný odbor.



Slovensko podľa neho už dlhšie podporuje úsilie niektorých krajín Európskej únie o zmenu podmienok v zmluve so spoločnosťou Pfizer. "Negociovať ich však môže iba EK vzhľadom na ich pôvodné centrálne obstarávanie," ozrejmil rezort.



Priblížil, že aktuálne rokovania vedené Európskou komisiou o situácii s vakcínami na nasledujúce obdobie sa zameriavajú na možnosti presunu ich dodávok na dlhšie obdobie, zabezpečenie najaktuálnejších formúl vakcín, ako aj na spôsoby darovania vakcín pre tzv. tretie krajiny v rámci humanitárnej pomoci z dôvodu zabezpečenia čo najväčšej preočkovanosti svetovej populácie tak, aby sa zamedzilo vzniku nových mutácií.