Hnutie Slovensko: Matovič nedisponoval spisom z kauzy poľovnícka chata

Bratislava 25. januára (TASR) - Líder hnutia Slovensko Igor Matovič nikdy nedisponoval žiadnou kópiou ani originálom vyšetrovacieho spisu z kauzy poľovnícka chata. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky v reakcii na tvrdenia o nájdení vyšetrovacieho spisu na Ministerstve financií (MF) SR.



"Igor Matovič nikdy nedisponoval žiadnou kópiou ani originálom vyšetrovacieho spisu, tak ako to bolo bežné za vlády mafie. Rovnako však neobviňuje svojich dvoch nasledovníkov na MF SR, že ním disponovali, ale považuje to za čistokrvný pokus o diskreditáciu vtedajšieho vedenia ministerstva financií," povedal Bystriansky.



Poukázal na to, že šanón s kópiou komunikácie z poľovníckej chaty sa údajne nachádzal v miestnosti, ktorá nespadá pod ministra financií, má do nej prístup veľa ľudí. Rovnako, že Matovič v čase, keď sa spis našiel, už nebol ministrom šesť mesiacov. "Domnievame sa preto, že predmetný šanón bol v čase blížiacich sa volieb vnesený do budovy ministerstva s cieľom vyrobiť kauzu, len akosi sa niekto pomýlil v čase a miestnosti, kam bolo treba šanón dať," uviedol Bystriansky.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok uviedol, že na ministerstve financií za čias vedenia Matoviča našli spis plný prepisov nahrávok z chaty, kde prebehlo súkromné stretnutie advokátov. Vtedajšia koalícia stretnutie podľa neho odpočúvala v rozpore so zákonmi.