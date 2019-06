Slovensko môže pomenovať cudziu planétu, návrhy dáva verejnosť

Ide o iniciatívu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia.

Košice 6. júna (TASR) – Aj Slovensko má možnosť pomenovať cudziu planétu. Ide o iniciatívu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia. V rámci celosvetového projektu IAU100 NameExoWorlds si môže ktorákoľvek krajina na svete prostredníctvom návrhu širokej verejnosti a hlasovania pomenovať jeden vybraný planetárny systém, ktorý pozostáva z exoplanéty a jej materskej hviezdy.



Riadiaci výbor súťaže vybral pre Slovensko exoplanétu s označením HAT-P-5, ktorá obieha okolo hviezdy podobnej Slnku, nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 990 svetelných rokov. „Ide o planétu, ktorá sa podobá na Jupiter, je len o šesť percent ťažšia, obehne však okolo svojej hviezdy za 2,8 dňa. Keďže slovenská exoplanéta a jej materská hviezda sa premietajú do súhvezdia Lýra, neďaleko najjasnejšej hviezdy severnej hviezdnej oblohy Vega, z nášho územia budú pozorovateľné počas celého leta,“ z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o tom TASR informovali národný koordinátor pre vzdelávacie aktivity IAU na Slovensku Rudolf Gális a predseda organizačného výboru projektu na Slovensku Jaroslav Merc.



Podľa nich sa pri výbere zohľadňoval prípadný vzťah systému hviezdy a jej planéty s danou krajinou a viditeľnosť materskej hviezdy z jej územia. „Všetky materské hviezdy sú zároveň dostatočne jasné na to, aby ich bolo možné pozorovať aj malými ďalekohľadmi,“ dodali.



Cieľom iniciatívy je „vytvoriť príležitosť zamyslieť sa nad tým, aké je naše miesto vo vesmíre a ako by mohla byť Zem vnímaná civilizáciou na inej planéte“, ale aj „prispieť k súdržnosti všetkých ľudí na Zemi výrazným symbolom globálnej identity.“



Ako Gális pripomenul, Slovensko dostalo možnosť pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu prvýkrát v histórii. „Je to úžasná príležitosť na chvíľu sa zastaviť pod hviezdnou oblohou a zamyslieť sa nad tým, aké je naše miesto vo vesmíre a kam chce ľudstvo ďalej kráčať. Zároveň je to skvelá možnosť predstaviť krásy a záhady vesmíru širokej verejnosti, a tiež zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a aktívne spoznávanie sveta, v ktorom žijú,“ uviedol.



Národné kampane umožňujúce širokej verejnosti navrhnúť, a potom hlasovať za vybrané pomenovania, pripravilo už viac ako 70 krajín vrátane Slovenska. Národné súťaže trvajú od júna do novembra a po záverečnom potvrdení riadiacim výborom IAU100 NameExoWorlds budú celkové výsledky vyhlásené v decembri 2019. Víťazné mená budú používané spoločne s existujúcim vedeckým označením, s náležitým uznaním osobám, ktoré ich navrhli.