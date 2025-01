VIDEO: Fico: Slovensko môže Ukrajine zastaviť všetku humanitárnu pomoc

Brusel 9. januára (TASR) - Môžeme Ukrajine zastaviť všetku humanitárnu pomoc, rozhodnúť o výraznom znížení alebo úplnom odňatí dávok pre ukrajinských vojenských utečencov na Slovensku či zastaviť dodávky elektrickej energie v havarijných situáciách. Na politickej úrovni môže SR využiť pri viacerých rozhodnutiach v Európskej únii právo veta. Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) priblížil vo štvrtok v Bruseli po rokovaniach s predstaviteľmi EK možné recipročné opatrenia proti Kyjevu za zastavenie tranzitu ruského zemného plynu, informuje osobitný spravodajca TASR.



K týmto krokom však SR podľa premiéra pristúpi, len ak nebude mať inú možnosť. Podľa jeho slov ide o príležitosť ukázať, ako sa má správať líder suverénnej krajiny.



Vláda podľa Fica vyvinula maximálne úsilie, aby zabezpečila pokračovanie tranzitu plynu cez územie Ukrajiny na Slovensko. Pripomenul, že na túto tému SR rokovala s ruskou aj ukrajinskou stranou a tiež aj s predstaviteľmi iných krajín, napríklad Azerbajdžanom.



Premiér zdôraznil, že s ukrajinskou stranou boli rokovania blízko k dohode. "Po technickej stránke bola na mnohé možnosti pripravená aj ukrajinská strana," dodal. Preto ho prekvapilo oznámenie prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktoré prvýkrát formuloval na zasadnutí Európskej rady, kde principiálne odmietol akýkoľvek tranzit plynu cez územie Ukrajiny.



Fico tiež na tlačovej konferencii oznámil, že okamžite vzniká skupina na riešenie súčasného sporu, ktorá bude zahŕňať predstaviteľov Slovenska, Európskej komisie (EK) a zrejme aj Ukrajiny. "Ide o vážny problém a uvedomuje si to aj komisár pre energetiku Dan Jörgensen," s ktorým viedla slovenská vládna delegácia rokovania, uviedol premiér. Ocenil štvrtkové "konštruktívne rokovania" s EK, ktorá má podľa neho veľký záujem o vyriešenie problému.







Premiér SR tiež odkázal na list EK, podľa ktorého údajne neexistujú žiadne právne a sankčné prekážky, ktoré by ohrozovali tranzit ruského plynu do Európy. Zopakoval, že rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je čisto politické a bude mať veľký dosah na zvýšené ceny plynu a konkurencieschopnosť EÚ.



Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková doplnila, že Slovensko má síce zabezpečené diverzifikačné kontrakty na plyn, no problémom by mohli byť úzke miesta plynovodov na hraniciach medzi Nemeckom a Českom a tiež na trase cez Maďarsko.



Pôvodné rokovania sa mali v Bruseli uskutočniť už v utorok aj za účasti ukrajinskej delegácie. Eurokomisia ich však podľa vyhlásenia Úradu vlády SR zrušila pre neúčasť ukrajinskej strany a preplánovala na štvrtok.



Na konci roka 2024 vypršala platnosť zmluvy o tranzite ruského zemného plynu cez územie Ukrajiny. Kyjev sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť. Fico viackrát varoval pred stratou pol miliardy eur ročne pre Slovensko a pre Európsku úniu ako celok vyčíslil finančnú záťaž na 60 až 70 miliárd eur.