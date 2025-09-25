< sekcia Slovensko
Slovensko nadviazalo diplomatické styky s Vanuatu
Autor TASR
New York 25. septembra (TASR) - Slovenská republika vo štvrtok nadviazala diplomatické styky s Vanuatskou republikou. Spoločné komuniké podpísali šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár a minister zahraničných vecí Vanuatu Marc Ati v New Yorku, kde sa tento týždeň koná 80. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Po viac ako 30 rokoch slovenskej štátnosti nás teší nadviazanie diplomatických vzťahov s ďalšou, hoci vzdialenou tichomorskou krajinou. Aj keď nás delia tisíce kilometrov oceánu, spája nás vôľa spolupracovať a viesť dialóg,“ podotkol Blanár. „Nadviazanie diplomatických vzťahov je naším prvým spoločným krokom, ktorý otvára pre Slovensko široké možnosti vzájomne výhodnej spolupráce,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie, ktorý zároveň zdôraznil význam dialógu a partnerstva medzi menšími štátmi.
Minister ocenil úlohu Vanuatu a ďalších ostrovných rozvojových štátov v boji proti globálnym environmentálnym krízam, pri ochrane biodiverzity či v udržateľnom rozvoji námorného hospodárstva. Predstaviteľ krajiny tiež požiadal o podporu kandidatúry SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 až 2029.
Blanár pripomenul, že Slovensko znovu otvára svoje veľvyslanectvo v austrálskej Canberre, ktoré bude priakreditované tiež pre Vanuatu a ďalšie tichomorské štáty vrátane Nového Zélandu.
V rámci ďalšieho pracovného programu v New Yorku sa minister zahraničných vecí SR vo štvrtok stretol aj so zástupcami amerických židovských organizácií, s ktorými si vzájomne vymenili názory a informácie k aktuálnym globálnym otázkam a vojnovým konfliktom vrátane postavenia židovských organizácií. Šéf slovenskej diplomacie ich informoval o rozvíjaní dobrých vzťahov so židovskými komunitami v SR.
