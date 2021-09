Slovensko navrhlo EÚ spoločný postup proti dezinformáciám o očkovaní

Brusel 21. septembra (TASR) - Slovensko požiadalo krajiny EÚ o rady ohľadom očkovania proti koronavírusu a vyzvalo na spoločný boj proti dezinformáciám šíriacim sa na internete a týkajúcich sa vakcín a očkovania. Uviedol to štátny tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus po skončení utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Klus v Bruseli pripomenul, že najúčinnejším bojom proti pandémii je očkovanie. Poukázal pritom na veľké rozdiely v miere začkovanosti medzi krajinami eurobloku. Uviedol, že mal "emotívny príspevok" o tom, že mieru zaočkovanosti na Slovensku ovplyvňujú aj rôzne dezinformácie a propaganda, čo vníma ako problém.



"Poprosil som našich európskych priateľov či nám v tomto vedia pomôcť, napríklad zdieľaním osvedčených postupov v tom, ako sa im podarilo zvýšiť zaočkovanosť, alebo, aby sme spoločne prehovorili k niektorým sociálnym platformám, ktoré neriešia, že sa aj prostredníctvom nich šíria nepravdy, cez rôzne boty a falošné profily," uviedol slovenský diplomat.



Klus dodal, že jeho výzvu podporili viacerí diplomati a rovnaký postoj má aj podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý na tomto formáte rokovaní zastupuje exekutívu EÚ. Šefčovič sa podľa jeho slov tiež vyjadril v tom duchu, aby sa úspešnejšie krajiny podelili o dobré skúsenosti z očkovacích kampaní s ostatnými krajinami.



"Vieme o tom, že eurokomisia pracuje na diskusii o tom ako majú fungovať sociálne platformy a ja sa prihováram za to, aby to netrvalo dlho, aby sme nemali smutnú zimu, prípadne ešte smutnejšiu jar," odkázal Klus.



Šefčovič podľa jeho slov Radu ministrov informoval aj o najnovšom vývoji britsko-európskych vzťahov a otázkach spojených s protokolom o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite. "Situácia je problematická. Hovorí sa, že medzi dobrými priateľmi by mali byť dodržiavané dobré zmluvy, ale tu sa ukazuje, že severoírsky protokol je problémom najmä pre britskú stranu, ktorá žiada jeho revíziu. My hovoríme už niekoľko týždňov, že je dôležité, aby sa tento protokol nevypovedal jednostranne a hľadáme riešenia," vysvetlil Klus.



Spresnil, že Šefčovič diplomatov informoval o tom, že eurokomisia pripraví do konca septembra návrh riešení. Vyjadril pritom nádej, že sa pomocou týchto riešení podarí nájsť potrebný kompromis, ktorý zachová európsku jednotu a pomôže Írsku a Severnému Írsku odstrániť nedoriešené problémy.