Slovensko od pondelka prechádza do ružovej fázy COVID automatu

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovensko prechádza od pondelka (10. 5.) do ružovej fázy COVID automatu. Dva okresy, Považská Bystrica a Myjava, zostávajú v bordovej farbe, v červenej je 33 okresov a v ružovej 44. V porovnaní s minulým týždňom ide o zlepšenie. V piatok o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.





Úzke kontakty už nemusia ísť do izolácie, ak sú bez príznakov a očkované



Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus už nebudú musieť ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. V piatok o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.