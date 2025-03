Slovensko oficiálne otvorilo nový honorárny konzulát v Kalkate

Kalkata 20. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) vo štvrtok oficiálne otvoril honorárny konzulát v Kalkate, ktorého honorárnym konzulom sa stal Vivek Lohia. Lohia je výkonný riaditeľ spoločnosti Jupiter Wagons Limited (JWL), ktorá spolupracuje s domácou Tatravagónkou Poprad. Priblížil to rezort diplomacie počas zahraničnej cesty Blanára v Indii, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



"Chceme, aby sme rozšírili naše podnikanie a rovnako investície na celú časť Indie, pretože ten priestor je tu obrovský, nielen okolo hlavného mesta Dillí," vysvetlil šéf slovenskej diplomacie. Západné Bengálsko, v ktorom sa Kalkata nachádza, je pritom podľa neho bránou investorov do celej Indie. To najmä vďaka najlepšie rozvinutej infraštruktúre v rámci krajiny, ktorá hrá dôležitú rolu z hľadiska logistiky.



Minister zahraničných vecí vyzdvihol spoluprácu JWL a Tatravagónky Poprad. Ďalej uviedol, že nový honorárny konzul má okrem iného potrebné skúsenosti so slovensko-indickou spoluprácou.



Honorárny konzul Vivek Lohia skonštatoval, že očakáva výrazný rast spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v nasledujúcich rokoch. "Ako iste viete, s Tatravagónkou máme veľmi silné partnerstvo už viac ako desať rokov. A ako sme oznámili, spolu s nimi investujeme takmer pol miliardy eur. Zriaďujeme nový výrobný závod v Indii, ako aj v Európe," priblížil výkonný riaditeľ JWL.



Slovenská republika má v súčasnosti otvorených 171 honorárnych konzulátov. V Indii sú z toho otvorené tri, a to v Kalkate, Bombaji a v Mangalúre.



Spoločnosť JWL je poskytovateľom komplexných riešení mobility s pôsobnosťou na národnej aj globálnej úrovni. Má viacero výrobných závodov v Indii a obrat skupiny presahuje 300 miliónov eur. Spoločnosť ponúka širokú škálu produktov vrátane vagónov, spojok, ťažných zariadení, podvozkov, osobných vozňov, vozňov metra a lokomotív.





(osobitná spravodajkyňa TASR Soňa Rišková)