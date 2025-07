Slovensko opäť zablokovalo 18. balík sankcií proti Rusku

Brusel 4. júla (TASR) - Slovenská republika v piatok na úrovni veľvyslancov členských štátov pri Európskej únii (Coreper) opätovne zablokovala prijatie 18. balíka sankcií proti Rusku. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Slovenská vláda pod vedením premiéra Roberta Fica už viackrát avizovala, že nepodporí pripravovaný sankčný balík, pokiaľ nedostane od Európskej komisie (EK) dostatočné garancie v súvislosti s iniciatívou RePowerEU. Tento plán počíta s úplným ukončením dodávok ruského zemného plynu do Európskej únie od 1. januára 2028, čo by podľa Fica mohlo mať výrazne negatívny hospodársky vplyv pre Slovensko.



„Slovenská republika ocenila pracovné rokovania so zástupcami Európskej komisie k téme energetiky a RePowerEU, ktorých cieľom bolo prispieť k lepšiemu porozumeniu výhrad a požiadaviek SR ako najviac dotknutého členského štátu,“ uviedlo MZVEZ SR vo vyjadrení pre TASR.



Skupina odborníkov EK z pracovnej skupiny na vysokej úrovni v snahe zaoberať sa problematikou pricestovala tento týždeň na Slovensko. Ako podľa ministerstva zdôraznili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, energetické spoločnosti a slovenský priemysel, návrh RePowerEU predstavuje „veľkú výzvu pre konkurencieschopnosť hospodárstva, a to najmä z pohľadu cien energií i energetickej bezpečnosti Slovenska“.



Slovensko podľa MZVEZ SR zotrváva na svojej súčasnej pozícii, pokiaľ ide o osemnásty sankčný balík. „SR je pripravená pokračovať v konštruktívnej komunikácii s Európskou komisiou a aj na základe jej iniciatívy v spoločnom dialógu ďalej hľadať možné riešenia v prospech občanov a podnikov,“ uviedol rezort diplomacie s tým, že rokovania zatiaľ neodstránili zásadné obavy a výhrady, ktoré v súvislosti s návrhom RePowerEU na strane Slovenska naďalej pretrvávajú.