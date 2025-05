Slovensko opätovne otvorí veľvyslanectvo v Alžírsku

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovensko opätovne obnoví svoje zastúpenie v Alžíri po viac ako 20 rokoch od jeho uzatvorenia. Alžírsko sa na základe toho rozhodlo recipročne otvoriť svoju ambasádu v Bratislave. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



„Naše vzťahy sú postavené na pevnej dôvere a spoločnom úsilí o stabilitu a prosperitu. Som presvedčený, že toto partnerstvo bude naďalej napredovať a prinášať konkrétne výsledky v prospech oboch štátov, a to tiež vďaka vzájomnému otvoreniu našich diplomatických zastúpení,“ uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.



Oživený slovensko-alžírsky dialóg na politickej, hospodárskej či kultúrnej úrovni prispieva podľa Eštoka vďaka svojej pravidelnosti a intenzite k prehlbovaniu vzájomnej dôvery, čím vytvára predpoklady na realizáciu konkrétnych foriem bilaterálnej spolupráce. „Slovensko nadväzuje na silné kontakty, ktoré tu vybudovali aj slovenské firmy v období bývalého Československa. Potenciál ponúkajú aktivity v obrane, poľnohospodárstve či energetike,“ doplnil štátny tajomník.



Ako rezort uvádza, najväčšia krajina Afriky je dnes siedmym najväčším svetovým exportérom zemného plynu, pričom 90 percent tohto vývozu smeruje do Európskej únie cez plynovod Transmed v Stredozemnom mori a následne cez plynovody v Taliansku a Rakúsku. Alžírsko podľa ministerstva deklaruje pripravenosť rozšíriť dodávky zemného plynu do Európy aj na územie Slovenska.



O príprave vzájomného otvorenia veľvyslanectiev v oboch krajinách, ktorá sa blíži k finálnemu kroku, spolu diskutovali vo štvrtok (29. 5.) v Bratislave štátny tajomník Marek Eštok a veľvyslanec Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky so sídlom vo Viedni s pôsobnosťou pre SR Larbi Latroch. Partneri diskutovali aj o spolupráci v rámci medzinárodných organizácií, témach regionálnej bezpečnosti a spoločnom postupe pri riešení aktuálnych globálnych výziev.