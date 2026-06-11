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Slovensko otvorilo v Tanzánii svoje veľvyslanectvo
Blanár v príhovore vyjadril presvedčenie, že nové veľvyslanectvo SR v Tanzánii podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky.
Autor TASR
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Dar es Salaam 11. júna (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo štvrtok otvoril historicky prvý zastupiteľský úrad SR v Tanzánii. Na jeho slávnostnom otvorení v hlavnom meste Dar es Salaam sa zúčastnil aj šéf tanzánskej diplomacie Mahmoud Thabit Kombo. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár v príhovore vyjadril presvedčenie, že nové veľvyslanectvo SR v Tanzánii podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky.
„Naša vláda jasne zadefinovala do programového vyhlásenia, že chceme robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany a budovať dobré vzťahy so všetkými, ktorí chcú budovať dobré vzťahy s nami. Súčasne chceme posilniť ekonomickú diplomaciu a byť viac prítomní v Afrike a krajinách globálneho Juhu. Aj preto sme otvorili zastupiteľský úrad v Tanzánii,“ povedal Blanár.
Podľa jeho slov predstavuje Tanzánia perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom. Poukázal pritom na viac ako 76-miliónový trh, strategickú logistickú pozíciu krajiny vo východnej Afrike na pobreží Indického oceánu a stabilný hospodársky rast. Za jednu z jej hlavných výhod rovnako označil mladú populáciu, ktorej približne tri štvrtiny obyvateľov tvoria ľudia mladší ako 40 rokov.
„Veľvyslanectvo a osobná prítomnosť tu vytvorí lepšie podmienky na rozvoj obchodných kontaktov, investícií a konkrétnych partnerstiev medzi slovenskými a tanzánskymi firmami,“ potvrdil minister šéf slovenskej diplomacie.
Podľa Blanára je otvorenie zastupiteľského úradu investíciou do budúcnosti a súčasťou snahy Slovenska rozširovať svoje pôsobenie v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch po celom svete.
„Európska únia je naďalej naším životným priestorom, no je potrebné diverzifikovať obchodné aktivity. Chceme vytvárať nové príležitosti v ďalších perspektívnych regiónoch, ktoré budú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu v globálnej ekonomike aj medzinárodných vzťahoch,“ dodal Blanár.
Nové zastupiteľstvo pod vedením veľvyslanca Ivana Lančariča vytvorí podľa slovenského rezortu diplomacie podmienky na intenzívnejšiu podporu ekonomickej diplomacie, rozvoj politického dialógu a posilňovanie kontaktov medzi slovenskými a tanzánskymi partnermi.
Blanár v príhovore vyjadril presvedčenie, že nové veľvyslanectvo SR v Tanzánii podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky.
„Naša vláda jasne zadefinovala do programového vyhlásenia, že chceme robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany a budovať dobré vzťahy so všetkými, ktorí chcú budovať dobré vzťahy s nami. Súčasne chceme posilniť ekonomickú diplomaciu a byť viac prítomní v Afrike a krajinách globálneho Juhu. Aj preto sme otvorili zastupiteľský úrad v Tanzánii,“ povedal Blanár.
Podľa jeho slov predstavuje Tanzánia perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom. Poukázal pritom na viac ako 76-miliónový trh, strategickú logistickú pozíciu krajiny vo východnej Afrike na pobreží Indického oceánu a stabilný hospodársky rast. Za jednu z jej hlavných výhod rovnako označil mladú populáciu, ktorej približne tri štvrtiny obyvateľov tvoria ľudia mladší ako 40 rokov.
„Veľvyslanectvo a osobná prítomnosť tu vytvorí lepšie podmienky na rozvoj obchodných kontaktov, investícií a konkrétnych partnerstiev medzi slovenskými a tanzánskymi firmami,“ potvrdil minister šéf slovenskej diplomacie.
Podľa Blanára je otvorenie zastupiteľského úradu investíciou do budúcnosti a súčasťou snahy Slovenska rozširovať svoje pôsobenie v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch po celom svete.
„Európska únia je naďalej naším životným priestorom, no je potrebné diverzifikovať obchodné aktivity. Chceme vytvárať nové príležitosti v ďalších perspektívnych regiónoch, ktoré budú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu v globálnej ekonomike aj medzinárodných vzťahoch,“ dodal Blanár.
Nové zastupiteľstvo pod vedením veľvyslanca Ivana Lančariča vytvorí podľa slovenského rezortu diplomacie podmienky na intenzívnejšiu podporu ekonomickej diplomacie, rozvoj politického dialógu a posilňovanie kontaktov medzi slovenskými a tanzánskymi partnermi.