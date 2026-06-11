Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. jún 2026Meniny má Dobroslava
< sekcia Slovensko

Slovensko otvorilo v Tanzánii svoje veľvyslanectvo

.
Na snímke zľava minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) si podáva ruku so svojím tanzánijským rezortným partnerom Mahmoudom Thabitom Kombom pred ich stretnutím v Dar es Salaam v Tanzánii. Foto: TASR - MZVEZ

Blanár v príhovore vyjadril presvedčenie, že nové veľvyslanectvo SR v Tanzánii podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dar es Salaam 11. júna (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo štvrtok otvoril historicky prvý zastupiteľský úrad SR v Tanzánii. Na jeho slávnostnom otvorení v hlavnom meste Dar es Salaam sa zúčastnil aj šéf tanzánskej diplomacie Mahmoud Thabit Kombo. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Blanár v príhovore vyjadril presvedčenie, že nové veľvyslanectvo SR v Tanzánii podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky.

Naša vláda jasne zadefinovala do programového vyhlásenia, že chceme robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany a budovať dobré vzťahy so všetkými, ktorí chcú budovať dobré vzťahy s nami. Súčasne chceme posilniť ekonomickú diplomaciu a byť viac prítomní v Afrike a krajinách globálneho Juhu. Aj preto sme otvorili zastupiteľský úrad v Tanzánii,“ povedal Blanár.

Podľa jeho slov predstavuje Tanzánia perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom. Poukázal pritom na viac ako 76-miliónový trh, strategickú logistickú pozíciu krajiny vo východnej Afrike na pobreží Indického oceánu a stabilný hospodársky rast. Za jednu z jej hlavných výhod rovnako označil mladú populáciu, ktorej približne tri štvrtiny obyvateľov tvoria ľudia mladší ako 40 rokov.

Veľvyslanectvo a osobná prítomnosť tu vytvorí lepšie podmienky na rozvoj obchodných kontaktov, investícií a konkrétnych partnerstiev medzi slovenskými a tanzánskymi firmami,“ potvrdil minister šéf slovenskej diplomacie.

Podľa Blanára je otvorenie zastupiteľského úradu investíciou do budúcnosti a súčasťou snahy Slovenska rozširovať svoje pôsobenie v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch po celom svete.

Európska únia je naďalej naším životným priestorom, no je potrebné diverzifikovať obchodné aktivity. Chceme vytvárať nové príležitosti v ďalších perspektívnych regiónoch, ktoré budú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu v globálnej ekonomike aj medzinárodných vzťahoch,“ dodal Blanár.

Nové zastupiteľstvo pod vedením veľvyslanca Ivana Lančariča vytvorí podľa slovenského rezortu diplomacie podmienky na intenzívnejšiu podporu ekonomickej diplomacie, rozvoj politického dialógu a posilňovanie kontaktov medzi slovenskými a tanzánskymi partnermi.
.

Neprehliadnite

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami