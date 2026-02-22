< sekcia Slovensko
Slovensko patrí medzi krajiny s veľmi zložitým vymáhaním pohľadávok
Poisťovňa uviedla, že zložitosť vymáhania pohľadávok na Slovensku zvyšujú najmä pomalé súdne konania a nízka vymožiteľnosť práva.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Zložitosť vymáhania obchodných pohľadávok vo svete zostáva vysoká. Globálne skóre zložitosti vymáhania pohľadávok dosiahlo podľa spoločnosti Allianz Trade pre rok 2026 hodnotu 47,2 zo 100, čo predstavuje úroveň „vysoká“. Slovensko sa v hodnotení zaradilo medzi krajiny s „veľmi vysokou“ zložitosťou, keď dosiahlo skóre 59 zo 100 a umiestnilo sa na 9. mieste spomedzi 52 sledovaných ekonomík. Allianz Trade o tom informovala v správe Collection Complexity Score and Rating.
Poisťovňa uviedla, že zložitosť vymáhania pohľadávok na Slovensku zvyšujú najmä pomalé súdne konania a nízka vymožiteľnosť práva. Hoci je platobná disciplína na domácom trhu podľa nej relatívne dobrá, slovenské spoločnosti uhrádzajú svoje záväzky po splatnosti až v 80 % prípadov. Ak sa spor natiahne až do insolventnosti, šance veriteľov na reálne vymoženie pohľadávok sú podľa Allianz Trade minimálne.
„Výsledky potvrdzujú, že slovenské podniky musia venovať platobnej disciplíne a správe pohľadávok väčšiu pozornosť. Na domácom trhu ich brzdí zložitosť vymáhania pohľadávok a pri exporte musia počítať s tým, že rozdiely medzi jednotlivými krajinami môžu výrazne ovplyvniť ich plánovanie cash-flow,“ uviedol riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina. Za kľúčovú označil prevenciu, napríklad preverovanie obchodných partnerov či ochranu pohľadávok.
Správa zároveň upozornila, že približne 48 % medzinárodných obchodných pohľadávok sa nachádza v krajinách s „veľmi vysokým“ alebo „závažným“ stupňom zložitosti vymáhania, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1,1 bilióna USD. Medzi najnáročnejšie trhy pre exportérov podľa Allianz Trade patria Saudská Arábia, Mexiko a Spojené arabské emiráty. Naopak, medzi krajiny, kde je vymáhanie pohľadávok najjednoduchšie, zaradila Nemecko, Holandsko a Portugalsko.
