Slovensko počíta v pláne obnovy s rýchlym starnutím obyvateľstva

Bratislava 1. mája (TASR) – Slovensko sa musí pripraviť na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Na oblasť dostupnej a kvalitnej dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti je z plánu obnovy vyčlenených 265 miliónov eur, z toho 212 miliónov eur v oblasti sociálnych služieb a 53 miliónov eur v oblasti zdravotnej starostlivosti. Materiál odobrila aj vláda.



"Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov," uvádza sa v materiáli.



Plán prinesie viaceré reformy, a to v oblasti integrácie a financovania dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tiež v oblasti posudkovej činnosti, kde budú potrebné dva milióny eur, či v oblasti dohľadu nad sociálnou starostlivosťou vo výške deväť miliónov eur.



Priniesť by mala rozšírenie a obnovu kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti za 193 miliónov eur. Ďalej rozšírenie a obnovu kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti za 32 miliónov eur, ale aj rozšírenie a obnovu kapacít paliatívnej starostlivosti, ktorá si vyžaduje investíciu 20 miliónov eur.



Modernizácia zdravotnej starostlivosti, prehĺbenie dostupnosti starostlivosti o duševné zdravie, ale aj kvalitnejšia dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť by na Slovensku mohli byť realitou vďaka investíciám z plánu obnovy pre zdravotníctvo. Celkovo je na túto oblasť vyčlenených 1,533 miliardy eur.