Slovensko podľa premiéra odmieta nasadenie západných vojsk na Ukrajinu
Podpora vojny podľa premiéra nie je riešením.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovensko odmieta nasadenie západných vojakov na Ukrajinu a nezapojí sa do žiadnych vojenských misií u našich východných susedov. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré v pléne Národnej rady (NR) SR počas hodiny otázok predniesol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Odpovedal tak na otázku, ako sa postaví k úmyslu lídrov západnej Európy vyslať na Ukrajinu svojich vojakov.
„Návrhy západoeurópskych lídrov, ako napríklad francúzskeho prezidenta Macrona, vyslať vojakov na Ukrajinu, považujem za nezodpovedné a nebezpečné,“ citoval Kaliňák slovenského premiéra. Zdôraznil tiež, že nasadenie západných vojsk by viedlo k priamej konfrontácii s Ruskom a mohlo by vyústiť do tretej svetovej vojny. Slovensko takéto kroky odmieta. Podpora vojny podľa premiéra nie je riešením. „Slovensko sa nezapojí do žiadnych vojenských misií na Ukrajine. Naša vláda bude vždy chrániť bezpečnosť našich ľudí a presadzovať mier,“ dodal Kaliňák. Prioritou je podľa neho mier cez rokovanie, nie cez silu.
