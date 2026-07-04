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Slovensko podporí ďalšie rozvojové projekty v Afrike a Európe
Rozvoj pestovania lieskových orechov v regióne Samegrelo v Gruzínsku umožní podpora projektu Nadácie Integra v hodnote vyše 216.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Viac ako 1,2 milióna eur poputuje na rozvojové projekty z oblastí zdravotníctva, vzdelávania, ochrany životného prostredia či rozvoja miestnych komunít v partnerských krajinách slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce. Dotácie na projekty realizované pod značkou SlovakAid schválil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti (MZVEZ) SR.
„Prostredníctvom rozvojovej spolupráce chceme prispievať k tomu, aby sme ľuďom pomohli zlepšiť životné podmienky. Som preto rád, že aj tento rok budeme môcť podporiť konkrétne projekty, ktoré pomáhajú skvalitňovať život ľudí v krajinách našej adresnej pomoci,“ uviedol Blanár. Pomoc zahŕňa päť rozvojových projektov v Gruzínsku, Keni a Moldavsku - programových krajinách Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2025 - 2030. Ako priblížil šéf slovenskej diplomacie, projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos.
Rozvoj pestovania lieskových orechov v regióne Samegrelo v Gruzínsku umožní podpora projektu Nadácie Integra v hodnote vyše 216.000 eur. V rámci aktivity budú posilnené kapacity farmárskej asociácie a realizované bude tiež odborné poradenstvo a školenia drobných pestovateľov.
V Keni podporí Slovensko sumou takmer 570.000 eur tri iniciatívy zamerané na zdravotníctvo, zelenú ekonomiku a rozvoj odborných zručností mladých ľudí.
Sumou takmer 250.000 eur Slovensko rovnako podporí modernizáciu vodárenskej infraštruktúry v meste Balti v Moldavsku. Projekt Asociácie vodárenských spoločností prispeje k efektívnejšiemu zásobovaniu pitnou vodou, úsporám energie, zníženiu prevádzkových nákladov a ochrane životného prostredia. „Každý z podporených projektov rieši konkrétnu výzvu - od kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti cez prístup k pitnej vode až po nové pracovné príležitosti a odborné vzdelávanie. Práve takéto praktické riešenia dávajú rozvojovej spolupráci skutočný zmysel,“ zdôraznil Blanár.
Podpora SlovakAid sa aj v tomto roku zameria na vysielanie slovenských dobrovoľníkov a expertov do partnerských krajín v rámci šiestich projektov v celkovej hodnote takmer 70.000 eur. Slovenskí zástupcovia budú pôsobiť v Angole, Burundi, Keni a Ugande, kde prispejú najmä k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a kvality predprimárneho vzdelávania. Súčasťou podpory sú taktiež dva projekty rozvojového vzdelávania v celkovej hodnote takmer 100.000 eur. Občianske združenie Hekima sa zameria na modernizáciu ekonomického a podnikateľského vzdelávania na stredných odborných školách. Nezisková organizácia Človek v ohrození zas bude podporovať systematické začlenenie rozvojového vzdelávania do vzdelávacieho systému prostredníctvom inovácie vysokoškolských syláb, workshopov pre učiteľov a žiakov či ďalších vzdelávacích aktivít.
Dotácie sú poskytované prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá zabezpečuje implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Projekty sú financované z rozpočtu agentúry a realizované pod značkou SlovakAid.
„Prostredníctvom rozvojovej spolupráce chceme prispievať k tomu, aby sme ľuďom pomohli zlepšiť životné podmienky. Som preto rád, že aj tento rok budeme môcť podporiť konkrétne projekty, ktoré pomáhajú skvalitňovať život ľudí v krajinách našej adresnej pomoci,“ uviedol Blanár. Pomoc zahŕňa päť rozvojových projektov v Gruzínsku, Keni a Moldavsku - programových krajinách Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2025 - 2030. Ako priblížil šéf slovenskej diplomacie, projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos.
Rozvoj pestovania lieskových orechov v regióne Samegrelo v Gruzínsku umožní podpora projektu Nadácie Integra v hodnote vyše 216.000 eur. V rámci aktivity budú posilnené kapacity farmárskej asociácie a realizované bude tiež odborné poradenstvo a školenia drobných pestovateľov.
V Keni podporí Slovensko sumou takmer 570.000 eur tri iniciatívy zamerané na zdravotníctvo, zelenú ekonomiku a rozvoj odborných zručností mladých ľudí.
Sumou takmer 250.000 eur Slovensko rovnako podporí modernizáciu vodárenskej infraštruktúry v meste Balti v Moldavsku. Projekt Asociácie vodárenských spoločností prispeje k efektívnejšiemu zásobovaniu pitnou vodou, úsporám energie, zníženiu prevádzkových nákladov a ochrane životného prostredia. „Každý z podporených projektov rieši konkrétnu výzvu - od kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti cez prístup k pitnej vode až po nové pracovné príležitosti a odborné vzdelávanie. Práve takéto praktické riešenia dávajú rozvojovej spolupráci skutočný zmysel,“ zdôraznil Blanár.
Podpora SlovakAid sa aj v tomto roku zameria na vysielanie slovenských dobrovoľníkov a expertov do partnerských krajín v rámci šiestich projektov v celkovej hodnote takmer 70.000 eur. Slovenskí zástupcovia budú pôsobiť v Angole, Burundi, Keni a Ugande, kde prispejú najmä k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a kvality predprimárneho vzdelávania. Súčasťou podpory sú taktiež dva projekty rozvojového vzdelávania v celkovej hodnote takmer 100.000 eur. Občianske združenie Hekima sa zameria na modernizáciu ekonomického a podnikateľského vzdelávania na stredných odborných školách. Nezisková organizácia Človek v ohrození zas bude podporovať systematické začlenenie rozvojového vzdelávania do vzdelávacieho systému prostredníctvom inovácie vysokoškolských syláb, workshopov pre učiteľov a žiakov či ďalších vzdelávacích aktivít.
Dotácie sú poskytované prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá zabezpečuje implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Projekty sú financované z rozpočtu agentúry a realizované pod značkou SlovakAid.