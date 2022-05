Slovensko podporí sankcie poškodzujúce Rusko, hovorí Karol Galek

Bratislava 20. mája (TASR) – Slovenská republika bude podporovať všetky sankcie, ktoré ekonomicky poškodia Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu. Pri prijímaní odvetných opatrení by sme však mali postupovať tak, aby nepoškodili viac Európu ako režim prezidenta Vladimira Putina. V diskusii TASR TV to uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Karol Galek. Slovensko je podľa neho schopné zmeniť dodávateľa ropy v horizonte troch rokov. O energetickej bezpečnosti EÚ sa diskutovalo aj v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



"To, čo chce zaviesť Európa, Európska komisia, je komplexný zákaz (dovozu) s tým, že terminály by mali zmeniť dodávky ruskej ropy na nejakú inú už od začiatku budúceho roka. V prípade ropovodov sa rokuje o prechodných obdobiach, ktoré si nárokuje Slovensko, Česko alebo Bulharsko," priblížil Galek s tým, že trvalú výnimku z embarga na dovoz ruskej ropy, ktorú žiada Maďarsko, Slovensko nepodporuje.



"Veríme, že tri roky nám postačia na to, aby vedeli rafinérie zmeniť technológiu a spracovávať aj inú ropu," dodal štátny tajomník. Pripomenul, že rafinéria Slovnaft vyrába motorové palivá nielen pre Slovensko, ale aj pre Rakúsko a Českú republiku. Zároveň podľa neho netreba zabúdať na Ukrajinu, ktorej sme už dodali 14 miliónov litrov pohonných hmôt, z toho štyri milióny boli leteckého benzínu, ktorý je používaný aj v rámci vojnových operácií voči ruskému agresorovi.







Prechodné obdobie na odchod od ruskej ropy podporuje aj europoslanec Robert Hajšel. "Aj v prípade Slovenska je treba nejaký čas na investície, na vykonanie nevyhnutných krokov spojených so zabezpečením alternatívnych zdrojov a ciest pre ropu mimo Ruska, napríklad úplné spustenie ropovodu Adria," priblížil. Nejde však podľa neho iba o kroky spojené s technickými zmenami pri spracovaní ropy, ale aj o sociálne opatrenia pre najzraniteľnejších. Zmeny dodávok totiž môžu spôsobiť rast ceny palív.



Požiadavky na prechodné obdobie zo strany viacerých štátov sa podľa Hajšela dali očakávať. "Od začiatku bolo jasné, že dosiahnuť jednotu v otázke uvalenia embarga na ruskú ropu bude vzhľadom na reálne praktické problémy niektorých členských štátov veľmi ťažké," dodal.



Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský v TASR TV zdôraznil, že Slovensko je v súčasnosti vo výrobe palív sebestačné. "Vezmime si susedné Rakúsko, musí dovážať. Takisto Česká republika – Slovnaft je tam hlavným dodávateľom. Dokonca aj Poľsko, ktorého spoločnosť PKN Orlen dala ponuku, že by mohla zásobovať strednú Európu, aj Poľsko je závislé od dovozu. Toto je veľmi dobrá pozícia, ktorú je veľmi dobré si držať," vyzdvihol.



Galek v súvislosti s odpútaním sa od závislosti od ruskej ropy spresnil, že v nasledujúcich rokoch bude potrebné posilniť prepravné kapacity ropovodu Adria v Chorvátsku, zmeniť technologické vybavenie v Slovnafte a vybudovať nové zásobníky ropy na západnom Slovensku, namiesto súčasných na východe krajiny. Pokiaľ bude ropa prichádzať tankermi a cez Chorvátsko a Maďarsko ju bude prepravovať ropovod Adria, nie je technicky možné ju dopraviť k zásobníkom v Budkovciach. Všetky tieto investície si podľa štátneho tajomníka vyžiadajú investície v objeme zhruba 700 miliónov eur.