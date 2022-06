Heger: SR podporí štatút kandidátskej krajiny pre Ukrajinu a Moldavsko

Brusel 23. júna (TASR) - Slovensko na summite EÚ, ktorý vo štvrtok popoludní začína v Bruseli, podporí udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu a Moldavsko a zároveň podporí aj poskytnutie európskej perspektívy pre Gruzínsko. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger po príchode do Bruselu, informuje spravodajca TASR.



Premiér pripomenul, že aj odporúčanie Európskej komisie jasne hovorí v prospech udelenia kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu a Moldavsko, čo je však spájané s významnými reformami. V prípade Gruzínska sa neskoršie udelenie toho istého štatútu rovnako spája s reformnými krokmi.



"To všetko bude predmetom diskusie. Vo všeobecnosti si myslím, že tá zhoda na Ukrajine tu je – a to je teraz najdôležitejšie, pretože je to krajina zmietaná vojnou," opísal situáciu Heger.



Dodal, že Ukrajina je aj pre Slovensko kľúčovým a strategickým štátom – a to z hľadiska ekonomického rozvoja SR, ale aj z pohľadu bezpečnosti. Heger priznal, že v tomto štádiu si nikto netrúfne odhadnúť, ako dlho potrvá Ukrajine prístupový proces, dôležité však je, aby neprestala vo svojom úsilí a zvyšovala svoje reformné tempo.



V tomto úsilí pomôže Ukrajine aj zvyšok Európskej únie vrátane Slovenska, zdôraznil Heger. Poukázal, že Slovensko vie poskytnúť vlastnú skúsenosť s predvstupovými reformami, pričom slovenské firmy zas môžu byť zapojené do povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny. "Ak sa podarí pozdvihnúť prosperitu Ukrajine, je tu šanca, že celé východné Slovensko bude z toho ekonomicky ťažiť," vysvetlil.



Prvá časť summitu je venovaná tematike západného Balkánu, kde na otvorenie prístupových rokovaní čaká Albánsko a Severné Macedónsko. Pre bilaterálne problémy so Severným Macedónskom však Bulharsko tento proces blokuje.



Heger vníma udelenie kandidátskeho štatútu Ukrajine a Moldavsku ako reštart spolupráce EÚ so západným Balkánom. Pripomenul, že tento proces je nastavený na otvorenosti zo strany EÚ a na pripravenosti jednotlivých krajín.



Upozornil, že EÚ trvá na procese založenom na zásluhách, bez skratiek či zrýchleného konania a znižovania latky kvality príprav, pričom Únia poskytne predvstupovú pomoc každej krajine, ktorá o to požiada. "Aj Slovensko trvá na tom, že každá krajina musí mať individuálny prístup a individuálnu pomoc," odkázal Heger.



Podľa jeho slov Slovensko sa v tejto veci stotožňuje s návrhom, ktorý predložilo francúzske predsedníctvo v Rade EÚ, a tiež trvá na tom, že do prístupových rokovaní by nemali byť vťahované bilaterálne záležitosti, ako je to v prípade Bulharska a Severného Macedónska.



"Bude o tom intenzívne diskusia, ale pre nás je dôležité, aby sme krajiny západného Balkánu mali ochotné a motivované stať sa členmi európskej rodiny a je dobré, keď máme na ne vplyv my, a nie niekto iný," dodal slovenský premiér.







spravodajca TASR Jaromír Novak