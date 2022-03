Slovensko podporuje vytvorenie vojenskej misie EÚ na Ukrajine

Bratislava 16. marca (TASR) - Slovensko podporuje vytvorenie novej vojenskej poradenskej a výcvikovej misie EÚ na Ukrajine. V prípade jej vzniku do nej môže prispieť. Zámerom SR v roku 2022 je tiež spustenie výcvikovej aktivity Ozbrojených síl (OS) SR na Ukrajine zameranej na výcvik, poradenstvo a asistenciu pre jednotky a štáby ozbrojených síl Ukrajiny. Vyplýva to zo správy o pôsobení SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2021, ktorú vláda vzala v stredu na vedomie.



Slovensko v minulom roku pôsobilo v 17 aktivitách medzinárodného krízového manažmentu OSN, NATO, EÚ a OBSE v Európe, Afrike aj Ázii. Cieľom tohto pôsobenia bolo posilňovanie stability, bezpečnosti a odolnosti krízových regiónov, a tým aj celkovej bezpečnosti euroatlantického priestoru. Celkovo bolo do aktivít vyslaných 536 zástupcov SR, z toho 39 žien. "Ozbrojené sily SR sa na daných aktivitách podieľali prostredníctvom vyslania 504 príslušníkov (z toho 33 žien), Policajný zbor (PZ) vyslaním 29 príslušníkov (z toho 6 žien) a Finančná správa (FS) vyslaním jedného príslušníka. V aktivitách medzinárodného krízového manažmentu pôsobil aj jeden civilný expert Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a jeden civilný expert Ministerstva obrany (MO) SR," spresnil rezort diplomacie.



Dlhodobo najpočetnejší príspevok (240) poskytuje SR do misie OSN UNFICYP na Cypre. Prvýkrát boli príslušníci vyslaní do vojenských výcvikových misií EÚ v Mali a v Stredoafrickej republike. SR v minulom roku ukončila pôsobenie v misii NATO RSM v Afganistane a v Styčnom úrade NATO v Kyjeve. Prvýkrát implementovala Národný akčný plán na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 - 2025. "V ktorom sa MO SR, Ministerstvo vnútra SR a MZVEZ SR zaviazali posilniť postavenie žien v procesoch týkajúcich sa medzinárodného krízového manažmentu," uvádza sa v dokumente.



SR tiež v roku 2021 pôsobila vo funkcii podpredsedu Komisie OSN pre budovanie mieru, ktorá vykonáva poradenstvo Bezpečnostnej rade OSN pri tvorbe mandátov mierových operácií OSN. "Slovensko tým potvrdilo svoju dlhodobú angažovanosť v problematike budovania mieru a ďalších relevantných oblastiach, ktoré sú s ňou úzko prepojené, vrátane mierových operácií, prevencie konfliktov a mediácie či reformy bezpečnostného sektora," doplnilo MZVEZ.



V tomto roku má Slovensko aj naďalej zámer byť aktívnym prispievateľom do misií, operácií a ďalších aktivít medzinárodného krízového manažmentu. Počet vyslaných príslušníkov ozbrojených síl a zborov a civilných expertov bude podľa MZVEZ závisieť od rotácie personálu, bezpečnostnej situácie a požiadaviek stanovených zo strany jednotlivých aktivít medzinárodného krízového manažmentu.