< sekcia Slovensko
Slovensko-poľská komisia rokovala o rozvoji spolupráce v pohraničí
Komisia sa zaoberala otázkami spolupráce oboch krajín v oblastiach dopravy, hospodárstva, zamestnanosti, sociálnej politiky, ochrany životného prostredia a riešenia mimoriadnych udalostí.
Autor TASR
Varšava 10. októbra (TASR) - Vo Varšave sa v piatok uskutočnilo jubilejné 25. zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Poľskej delegácii predsedal štátny tajomník ministerstva vnútra a administrácie Maciej Duszczyk, slovenskej delegácii štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Maraček. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií poľského ministerstva vnútra.
Komisia sa zaoberala otázkami spolupráce oboch krajín v oblastiach dopravy, hospodárstva, zamestnanosti, sociálnej politiky, ochrany životného prostredia a riešenia mimoriadnych udalostí.
Obaja štátni tajomníci zdôraznili, že napriek trojročnej prestávke od posledného zasadnutia zostávajú vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom veľmi dobré a priateľské. Poukázali na intenzívnu spoluprácu oboch krajín na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni a na jej veľký potenciál pre ďalší rozvoj.
V predvečer zasadnutia sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách, živelných pohromách a iných vážnych udalostiach, ktorú viedli zástupcovia hasičských a záchranných zborov oboch krajín. Na rokovaní sa zúčastnili aj regionálni velitelia a predstavitelia medzinárodných a koordinačných zložiek.
Počas zasadnutia bola podľa informácií poľskej ambasády v Bratislave odprezentovaná aj analýza nedostatkových povolaní v prihraničných regiónoch pre rok 2025. V poľských regiónoch Sliezska, Malopoľska a Podkarpatska chýbajú pracovníci v priemysle, dlhodobej starostlivosti, gastronómii, doprave, medicíne, zváračstve a účtovníctve. Na slovenskej strane, v Žilinskom a Prešovskom kraji, ide najmä o profesie v gastronómii, službách, priemysle a doprave.
Podľa záverov prezentácie nedostatky odrážajú potreby trhu práce v pohraničí a poukazujú na význam spolupráce v oblasti vzdelávania a podpory profesií dôležitých pre rozvoj regiónu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Komisia sa zaoberala otázkami spolupráce oboch krajín v oblastiach dopravy, hospodárstva, zamestnanosti, sociálnej politiky, ochrany životného prostredia a riešenia mimoriadnych udalostí.
Obaja štátni tajomníci zdôraznili, že napriek trojročnej prestávke od posledného zasadnutia zostávajú vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom veľmi dobré a priateľské. Poukázali na intenzívnu spoluprácu oboch krajín na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni a na jej veľký potenciál pre ďalší rozvoj.
V predvečer zasadnutia sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách, živelných pohromách a iných vážnych udalostiach, ktorú viedli zástupcovia hasičských a záchranných zborov oboch krajín. Na rokovaní sa zúčastnili aj regionálni velitelia a predstavitelia medzinárodných a koordinačných zložiek.
Počas zasadnutia bola podľa informácií poľskej ambasády v Bratislave odprezentovaná aj analýza nedostatkových povolaní v prihraničných regiónoch pre rok 2025. V poľských regiónoch Sliezska, Malopoľska a Podkarpatska chýbajú pracovníci v priemysle, dlhodobej starostlivosti, gastronómii, doprave, medicíne, zváračstve a účtovníctve. Na slovenskej strane, v Žilinskom a Prešovskom kraji, ide najmä o profesie v gastronómii, službách, priemysle a doprave.
Podľa záverov prezentácie nedostatky odrážajú potreby trhu práce v pohraničí a poukazujú na význam spolupráce v oblasti vzdelávania a podpory profesií dôležitých pre rozvoj regiónu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)