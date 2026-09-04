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Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4

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Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Blanár pripomenul, že tento týždeň sa uskutočnilo rokovanie ministrov zahraničných vecí V4 a Japonska.

Autor TASR
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Sofia 4. septembra (TASR) - Predsedu vlády SR Roberta Fica na piatkovej oficiálnej návšteve Bulharska sprevádzali aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko, ktoré v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke (V4) podľa šéfa slovenskej diplomacie ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4 na rôznych úrovniach. Kaliňák zdôraznil, že so Sofiou môžu spolupracovať vo vojenskom letectve či v ďalších oblastiach v rámci obrany, informuje osobitný spravodajca TASR.

Blanár pripomenul, že tento týždeň sa uskutočnilo rokovanie ministrov zahraničných vecí V4 a Japonska. Takýto formát spolupráce SR ponúkla aj Bulharsku. „Rovnako to ponúkame aj Bulharsku na rôznych úrovniach. Neznamená to pristúpenie Bulharska k V4, ale znamená to ponuku spolupráce v tomto formáte s krajinami, ktoré reprezentujú 65 miliónov obyvateľov, čiže na rôznych pracovných úrovniach,“ uviedol.

Spoluprácu vo formáte V4+ si vie Blanár predstaviť aj na úrovni Európskej únie a koordinovať niektoré záležitosti spoločne. Pri rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci EÚ obe krajiny zdieľajú spoločný názor aj v rámci koalície priateľov kohézie.

Kaliňák zdôraznil, že Bulharsko má skúsenosť s prevádzkou viacerých typov lietadiel a oproti SR sa im v omnoho vyššej miere darí udržiavať prevádzkyschopné stíhačky MiG-29, aj americké lietadlá F-16. „Je veľmi zaujímavé, akým spôsobom majú nastavený systém, infraštruktúru a ďalšie záležitosti, ktoré od nich môžeme určite prebrať a zvýšiť aktuálnu bojaschopnosť našich letiek,“ skonštatoval minister. Bulharské stroje sa cez víkend predstavia aj na leteckých dňoch v Piešťanoch.

Bulharsko by podľa Kaliňáka malo záujem o slovenské prenosné technológie v súvislosti s výrobou munície. Dohodli sa preto na zorganizovaní priemyselného dňa pri príležitosti budúcej návštevy bulharskej delegácie na Slovensku.



(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
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