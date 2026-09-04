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Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4
Blanár pripomenul, že tento týždeň sa uskutočnilo rokovanie ministrov zahraničných vecí V4 a Japonska.
Autor TASR
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Sofia 4. septembra (TASR) - Predsedu vlády SR Roberta Fica na piatkovej oficiálnej návšteve Bulharska sprevádzali aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko, ktoré v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke (V4) podľa šéfa slovenskej diplomacie ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4 na rôznych úrovniach. Kaliňák zdôraznil, že so Sofiou môžu spolupracovať vo vojenskom letectve či v ďalších oblastiach v rámci obrany, informuje osobitný spravodajca TASR.
Blanár pripomenul, že tento týždeň sa uskutočnilo rokovanie ministrov zahraničných vecí V4 a Japonska. Takýto formát spolupráce SR ponúkla aj Bulharsku. „Rovnako to ponúkame aj Bulharsku na rôznych úrovniach. Neznamená to pristúpenie Bulharska k V4, ale znamená to ponuku spolupráce v tomto formáte s krajinami, ktoré reprezentujú 65 miliónov obyvateľov, čiže na rôznych pracovných úrovniach,“ uviedol.
Spoluprácu vo formáte V4+ si vie Blanár predstaviť aj na úrovni Európskej únie a koordinovať niektoré záležitosti spoločne. Pri rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci EÚ obe krajiny zdieľajú spoločný názor aj v rámci koalície priateľov kohézie.
Kaliňák zdôraznil, že Bulharsko má skúsenosť s prevádzkou viacerých typov lietadiel a oproti SR sa im v omnoho vyššej miere darí udržiavať prevádzkyschopné stíhačky MiG-29, aj americké lietadlá F-16. „Je veľmi zaujímavé, akým spôsobom majú nastavený systém, infraštruktúru a ďalšie záležitosti, ktoré od nich môžeme určite prebrať a zvýšiť aktuálnu bojaschopnosť našich letiek,“ skonštatoval minister. Bulharské stroje sa cez víkend predstavia aj na leteckých dňoch v Piešťanoch.
Bulharsko by podľa Kaliňáka malo záujem o slovenské prenosné technológie v súvislosti s výrobou munície. Dohodli sa preto na zorganizovaní priemyselného dňa pri príležitosti budúcej návštevy bulharskej delegácie na Slovensku.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
Blanár pripomenul, že tento týždeň sa uskutočnilo rokovanie ministrov zahraničných vecí V4 a Japonska. Takýto formát spolupráce SR ponúkla aj Bulharsku. „Rovnako to ponúkame aj Bulharsku na rôznych úrovniach. Neznamená to pristúpenie Bulharska k V4, ale znamená to ponuku spolupráce v tomto formáte s krajinami, ktoré reprezentujú 65 miliónov obyvateľov, čiže na rôznych pracovných úrovniach,“ uviedol.
Spoluprácu vo formáte V4+ si vie Blanár predstaviť aj na úrovni Európskej únie a koordinovať niektoré záležitosti spoločne. Pri rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci EÚ obe krajiny zdieľajú spoločný názor aj v rámci koalície priateľov kohézie.
Kaliňák zdôraznil, že Bulharsko má skúsenosť s prevádzkou viacerých typov lietadiel a oproti SR sa im v omnoho vyššej miere darí udržiavať prevádzkyschopné stíhačky MiG-29, aj americké lietadlá F-16. „Je veľmi zaujímavé, akým spôsobom majú nastavený systém, infraštruktúru a ďalšie záležitosti, ktoré od nich môžeme určite prebrať a zvýšiť aktuálnu bojaschopnosť našich letiek,“ skonštatoval minister. Bulharské stroje sa cez víkend predstavia aj na leteckých dňoch v Piešťanoch.
Bulharsko by podľa Kaliňáka malo záujem o slovenské prenosné technológie v súvislosti s výrobou munície. Dohodli sa preto na zorganizovaní priemyselného dňa pri príležitosti budúcej návštevy bulharskej delegácie na Slovensku.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)