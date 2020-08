SR posiela Libanonu pomoc v podobe potravín a zdravotníckeho materiálu

Bratislava 11. augusta (TASR) – Slovensko vysiela na pomoc Bejrútu, ktorý minulý týždeň postihli tragické udalosti, humanitárnu pomoc vo forme potravín a zdravotníckeho materiálu. Balík humanitárnej pomoci váži viac ako 6000 kilogramov a jeho hodnota je približne 60.000 eur. Rezort slovenskej diplomacie okrem toho venuje 100.000 eur. Na utorňajšom brífingu na bratislavskom letisku o tom informovali predstavitelia viacerých slovenských ministerstiev.



"Som rád, že dnes môžeme takýmto spôsobom vyslať pomoc ľuďom, ktorí ju momentálne v Bejrúte potrebujú. A že sme dokázali s ostatnými rezortmi aj s neziskovým sektorom pripraviť humanitárnu pomoc, ktorá, verím, obyvateľom Bejrútu pomôže," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).







Súčasťou humanitárneho balíka pomoci sú napríklad lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, ktorým krajina reflektuje na požiadavku z libanonskej strany. Ide napríklad o lieky proti bolesti, infúzne roztoky či obväzy. K pomoci sa pridávajú i neziskové organizácie, ktoré posielajú napríklad 3,2 tony sušeného cícera. Distribuovaný bude vývarovniam poskytujúcim zadarmo stravu, keďže dopyt po potravinách a vode je podľa organizácií obrovský.



"Teším sa, že Slovensko je solidárne a vyjadruje spolupatričnosť týmto balíkom humanitárnej pomoci," skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková. Poznamenala, že navyše vyčlenených 100.000 eur pôjde do libanonského humanitárneho fondu, ktorým sa bude riešiť okamžitá zdravotnícka pomoc, ktorú krajina potrebuje. Slovensko bude tiež podľa nej pokračovať v angažovaní sa vo viacerých humanitárnych projektoch.



Veľvyslanec Libanonu vo Viedni Ibrahim Assaf sa pri tejto príležitosti poďakoval vláde a krajine za humanitárnu pomoc, ktorú Libanonu a Bejrútu posiela. Zdôraznil, že je veľmi potrebná, najmä preto, že mnohé nemocnice boli zničené a mnohí lekári zranení. Pomoc zo strany Slovenska označil za ďalší dôkaz priateľstva medzi oboma krajinami.



Rezort vnútra podotkol, že humanitárna pomoc pre Bejrút je tento rok v poradí deviatou pomocou zo strany Slovenska krajinám, ktoré o ňu požiadali. Minister nevylučuje, že do Libanonu poputuje aj ďalšia pomoc, ak o ňu krajina požiada a bude to v silách Slovenska. Mikulec zároveň doplnil, že naďalej platí ponuka Slovenska v podobe záchranárskych tímov, napríklad príslušníkov Horskej záchrannej služby, psovodov či členov krízového riadenia.



Minulotýždňový výbuch v Bejrúre si vyžiadal viac než 160 mŕtvych a vyše 6000 zranených. Mohutná tlaková vlna spôsobila rozsiahlu devastáciu metropoly a prístav prakticky zrovnala so zemou. Podľa prvotného vyšetrovania bol príčinou výbuchu požiar, ktorý odpálil skladisko explozívnych látok skladovaných v prístave od roku 2013.



Libanonská vláda v pondelok (10. 8.) odstúpila v súvislosti s minulotýždňovým ničivým výbuchom v hlavnom meste Bejrút. Ešte pred oznámením o demisii celej vlády odstúpili minister financií Ghází Wazní, ministerka spravodlivosti Marie-Claude Nadžmová, minister životného prostredia Demianos Kattar a ministerka informácií Manál abd as-Samadová.