Slovensko poskytne Bosne a Hercegovine materiálnu humanitárnu pomoc

Migranti sa zohrievajú pri ohni v dočasnom stanovom príbytku v prijímacom stredisku pre utečencov Lipa pri meste Bihač na severozápade Bosny a Hercegoviny v piatok 8. januára 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava/Sarajevo 18. septembra (TASR) – Slovenská republika poskytne Bosne a Hercegovine materiálnu humanitárnu pomoc v hodnote takmer 36.000 eur. Pomôže tiež so zaškolením sociálnych pracovníčok v novom migračnom centre Lipa neďaleko mesta Bihač. Ide o prejav solidarity Slovenska pri podpore krajín, ktoré sú pod silným migračným tlakom. Bosnu a Hercegovinu vníma krajina ako kľúč k stabilite regiónu i Európy.povedal štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Vendelín Leitner.Štátny tajomník podpísal po piatkovom (17. 9.) stretnutí s ministrom bezpečnosti Bosny a Hercegoviny Selmom Cikotičom v Sarajeve bilaterálne memorandum o spolupráci v oblasti migrácie a azylu. Cieľom je pomôcť vytvárať bezpečné a stabilné podmienky pre migrantov i pracovníkov migračných centier na území tohto štátu. Rozvíja tiež ďalšiu spoluprácu medzi migračným úradom MV SR a Službou pre prácu s cudzincami Bosny a Hercegoviny (BaH).Vedúci delegácií skonštatovali, že hoci okolnosti vývoja situácie v Afganistane zatiaľ nenasvedčujú okamžitému nárastu počtu utečencov na balkánskej trase, monitoringu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Podotkli, že zopakovanie migračnej krízy z rokov 2018 - 2019 by malo pre Bosnu a Hercegovinu ako nečlenskú krajinu EÚ vážne materiálne, spoločenské i politické dôsledky.Štátny tajomník následne v dočasnom migračnom centre Ušivak na okraji Sarajeva odovzdal symbolický šek zástupcovi riaditeľa Služby pre cudzinecké otázky BaH Mirsadovi Buzarovi. Humanitárna zásielka obsahuje spacie vaky, karimatky, termosky, oblečenie, stany, hygienické balíčky, hračky a školské potreby. Materiálna humanitárna pomoc by mala byť vypravená zo Slovenska v pondelok (20. 9.).poznamenal Leitner.