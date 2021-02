Slovensko poslalo do Nemecka diplomatickú nótu, dôvodom sú kamionisti

Bratislava 13. februára (TASR) – Slovensko nesúhlasí, aby sa museli slovenskí vodiči nákladnej dopravy preukazovať testom na ochorenie COVID-19 pri vstupe do Nemecka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok (nominant SaS) preto intervenoval proti tomuto rozhodnutiu nemeckej vlády a kontaktoval svojho nemeckého partnera - ministra zahraničných vecí Heika Maasa. Požiadavky Slovenskej republiky boli v sobotu v Berlíne nemeckej strane oficiálne komunikované aj diplomatickou nótou. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ SR.



"Žiadame o upustenie od požiadavky na preukázanie sa 48-hodinovým testom pre vodičov nákladnej dopravy pri vstupe do Nemecka. Toto opatrenie bude spôsobovať obrovský problém, pre našich vodičov je prakticky ťažko realizovateľné a je veľmi pravdepodobné, že spustí reťazovú reakciu aj u ostatných krajín," uviedol Korčok.



V súvislosti s rozhodnutím nemeckých úradov zaradiť Slovensko medzi rizikové krajiny pre šírenie nových mutácií nového koronavírusu Korčok nemeckého ministra ubezpečil, že slovenská vláda robí všetko pre zvládnutie nepriaznivej situácie a chápe, že každá krajina sa snaží brániť proti prenosu vírusu cez hranice.



V koordinácii s ministrom dopravy SR Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) sa minister Korčok obrátil aj na eurokomisára Maroša Šefčoviča so žiadosťou o tlmočenie žiadosti Slovenska Komisii Európskej únie, aby urýchlene vyhodnotila, či nemecké požiadavky na predkladanie testov pri nákladnej doprave sú v súlade so zavedením a fungovaním tzv. zelených pásov. Tie sú základným predpokladom na zabezpečenie nepretržitých dodávok vo vnútornom trhu Európskej únie.



"Naše ekonomiky sú úzko prepojené, v súčasnosti sme výrazne postihnutí dôsledkami koronavírusu, a preto vyzývam, aby sme sa v Európskej únii vyhli krokom, ktoré budú viesť k recipročným opatreniam a ďalšiemu narušeniu vnútorného trhu," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.