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Slovensko poslalo takmer osem ton humanitárnej pomoci do Venezuely
Príjemcom pomoci je Ministerstvo ľudovej moci pre zahraničné veci Venezuely.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenská republika pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu MUSAR odletela v piatok (17. 7.) z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci. Ministerstvo vnútra (MV) SR v úzkej koordinácii s rezortom diplomacie a Ústredím ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách (ÚEPS OS) SR a ozbrojených zboroch (OZ) SR vypravilo zásielku s celkovou hmotnosťou takmer osem ton. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.
Humanitárny materiál bol vybraný s cieľom zabezpečiť základné potreby ľudí v postihnutých oblastiach a zahŕňa technické vybavenie - kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity - stany, postele, deky, a hygienické a toaletné potreby.
Humanitárna pomoc v celkovej hodnote 65.525,57 eura pozostáva z 22 kusov stanov v hodnote 29.700 eur poskytnutých ÚEPS OS SR a OZ SR, pričom rezort vnútra zabezpečil zvyšný materiál.
„Táto pomoc je integrálnou súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Európskej únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizovanej prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Samotná preprava je spolufinancovaná z EÚ,“ priblížilo MV.
Príjemcom pomoci je Ministerstvo ľudovej moci pre zahraničné veci Venezuely. Tento rezort bude zodpovedný za distribúciu materiálu priamo obyvateľom postihnutým zemetrasením a ďalším najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.
Humanitárny materiál bol vybraný s cieľom zabezpečiť základné potreby ľudí v postihnutých oblastiach a zahŕňa technické vybavenie - kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity - stany, postele, deky, a hygienické a toaletné potreby.
Humanitárna pomoc v celkovej hodnote 65.525,57 eura pozostáva z 22 kusov stanov v hodnote 29.700 eur poskytnutých ÚEPS OS SR a OZ SR, pričom rezort vnútra zabezpečil zvyšný materiál.
„Táto pomoc je integrálnou súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Európskej únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizovanej prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Samotná preprava je spolufinancovaná z EÚ,“ priblížilo MV.
Príjemcom pomoci je Ministerstvo ľudovej moci pre zahraničné veci Venezuely. Tento rezort bude zodpovedný za distribúciu materiálu priamo obyvateľom postihnutým zemetrasením a ďalším najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.