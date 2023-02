Slovensko pošle do Sýrie humanitárnu pomoc v celkovom objeme 6,5 tony

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovensko pošle do Sýrie humanitárnu pomoc vo forme potravín, hygienických potrieb či materiálu civilnej ochrany v celkovom objeme 6,5 tony. Lietadlo dopraví pomoc v stredu (1. 3.). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Letecký útvar ministerstva vnútra do Sýrie prepraví aj deky, spacie vaky či vankúše, súčasťou bude tiež zdravotnícky materiál ako rukavice, obleky, návleky, obväzy, lekárničky či náplaste," povedal dočasne poverený šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Na základe súčinnosti ministerstva vnútra a rezortu diplomacie bude v stredu na letisko v Bejrúte lietadlom prepravená humanitárna pomoc pre osoby v Sýrii, ktoré pri silnom zemetrasení v prvej polovici februára prišli o svoje domovy.



V Sýrii pretrváva vojnový stav. Z bezpečnostných a logistických dôvodov preto bude náklad následne po pozemnej trase transportovaný prostredníctvom Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie na miesta určenia po koordinácii so Sýrskym arabským polmesiacom, priblížila Eliášová.