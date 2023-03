Bratislava 18. marca (TASR) - Slovensko pošle na Ukrajinu stíhačky MiG-29 a časť systému protivzdušnej obrany Kub. Rozhodla o tom na piatkovom online rokovaní dočasne poverená vláda Eduarda Hegera. TASR prináša v súvislosti s týmto rozhodnutím súhrn dňa.



-Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď podpísal v piatok s veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Myroslavom Kastranom medzivládnu dohodu týkajúcu sa darovania stíhačiek.



-Slovensko daruje 13 stíhačiek MiG-29 a dva kusy odpaľovacích zariadení protilietadlového raketového systému Kub. Tiež systém riadenia a prislúchajúce náhradné dielce a rakety.



-Slovensko sa bude uchádzať o náhradu v rámci Európskeho mierového nástroja, má aj ponuku na techniku za zhruba 700 miliónov dolárov. Celkovo by podľa Naďa mala byť náhrada v hodnote 900 miliónov dolárov.



-Prezidentka SR Zuzana Čaputová rešpektuje rozhodnutie dočasne poverenej vlády. Slovensko podľa hlavy štátu darovaním stíhačiek nateraz vyčerpalo vojenskú pomoc, ktorú bolo schopné Ukrajine poskytnúť.



-Koalícia rozhodnutie vlády víta. Opozícia s ním nesúhlasí, hovorí, že na to kabinet nemal právomoc, avizuje trestné oznámenie.



-Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas telefonátu poďakoval Eduardovi Hegerovi a pozval ho na návštevu Ukrajiny. Heger pozvanie prijal.



-Kremeľ avizoval, že stíhačky MiG-29, ktoré Slovensko a Poľsko plánujú dodať Ukrajine, ruská armáda zničí.



-Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko tvrdí, že darovanie stíhačiek má prakticky nulový dosah na obranyschopnosť, pretože Ozbrojené sily SR ich nepoužívajú ani v budúcnosti používať nebudú.



-Objednané stíhačky F-16 z USA by na Slovensko mohli prísť podľa Naďa v prvej polovici roku 2024, má ísť o štyri kusy.