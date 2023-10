Slovensko potrebuje ľavicové reformy, tvrdia odborníci

Bratislava 20. októbra (TASR) - Kolektív odborníkov pod vedením bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej poukazuje na potrebu zavádzania ľavicových reforiem. Nová publikácia Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržateľné Slovensko predstavuje 307 návrhov opatrení pre budúcu vládu. Dokument zastrešuje občianske združenie Proforum v spolupráci so zastúpením politickej nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung v Slovenskej republike.



"Slovensko čelí vážnym výzvam - rastu počtu ľudí žijúcich v chudobe a v sociálnom vylúčení, pokračujúcemu exodu mladých a perspektívnych ľudí do zahraničia, strate konkurencieschopnosti a spomaleniu konvergencie Slovenska za priemerom EÚ, konsolidácii verejných financií a stále podceňovaným klimatickým zmenám. Na tieto a iné otázky sme sa pokúsili načrtnúť ľavicové riešenia," skonštatovala Schmögnerová.



Opatrenia sa týkajú verejných financií a ich konsolidácie, nového daňovo-odvodového mixu, sociálnej a rodinnej politiky či integrácie rómskej populácie. Autori sa venovali tiež zdravotníctvu, vzdelávaniu, regionálnemu a lokálnemu rozvoju aj decentralizácii verejnej správy. Predstavili tiež riešenia v rámci podnikateľského sektora a digitálnej transformácie, zlepšenia využitia fondov Európskej únie či boja s klimatickými zmenami. Publikácia sa zaoberá tiež ekonomickým riadením eurozóny, kultúrnou politikou aj otázkami právneho štátu, ľudských práv a boja proti korupcii.



Dôvodom zaostávania krajiny je podľa autorov zotrvávanie na starom rastovom modeli z 90. rokov. Poukázali na to, že je založený na výlučnej závislosti od zahraničných investícií, na nízkom stupni inovačného rozvoja, na nízkych mzdách a daňovom a sociálnom dumpingu aj málo diverzifikovanej štruktúre výroby. "Prechod na nový rastový model by mal zahŕňať trojitú transformáciu - sociálnu transformáciu, zelenú transformáciu, ktorej súčasťou bude aj energetická transformácia a adaptácia na klimatické zmeny, a digitálnu transformáciu vrátane prechodu na inovatívny priemysel," dodali.