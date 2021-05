Slovensko prechádza do ružovej fázy, hodiny pre seniorov sa rušia

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovensko prechádza od pondelka do ružovej fázy COVID automatu. V červených a ružových okresoch to znamená ďalšie uvoľňovanie opatrení, po 21.00 h však naďalej platí zákaz vychádzania. Opatrenia v dvoch bordových okresoch sa nemenia. Na celom území sa zároveň rušia vyhradené hodiny pre seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.



Na umelých kúpaliskách v červených a ružových okresoch budú môcť trénovať športové kluby registrované v zväzoch. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na desať ľudí vo vnútri i vonku.



Prevádzka kabínkových lanoviek je v bordových okresoch zakázaná. V červených môže byť v kabíne jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti, v ružových môžu fungovať bez kapacitných obmedzení.



Zvyšujú sa aj povolené počty divákov na kultúrnych podujatiach. Naďalej je povolené zaplniť maximálne 50 percent kapacity. V červených okresoch, teda v druhom stupni varovania, môže byť do 200 účastníkov v exteriéri a 150 v interiéri. V ružových regiónoch, respektíve v prvom stupni varovania, povolili do 500 divákov v exteriéri a 250 v interiéri.



Povolené sú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia. Prevádzka filmových podujatí je ale možná iba v exteriéri.



Podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny. Zároveň nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom.



Pre účastníkov kultúrnych podujatí naďalej platí, že je potrebné mať negatívny výsledok testu RT-PCR/LAMP, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Výnimku majú deti do desiatich rokov, zaočkovaní a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad.