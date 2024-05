Slovensko pred 20 rokmi vstúpilo do Európskej únie

TASR prináša výberovú chronológiu prístupového procesu Slovenskej republiky do EÚ





1991



16. decembra - Česká a Slovenská Federatívna republika (ČSFR) podpísala s Európskym spoločenstvom (ES) Európsku dohodu o pridružení ČSFR k ES. Do platnosti však už nevstúpila, pretože z dôvodu rozdelenia ČSFR nebola ratifikovaná.



1993



4. októbra - Slovenská republika v zastúpení premiéra Vladimíra Mečiara podpísala v Luxemburgu dohodu o pridružení SR k Európskej únii (asociačná dohoda).



27. októbra - Európsky parlament v Štrasburgu ratifikoval Európsku dohodu o pridružení SR k EÚ.



15. decembra - Poslanci slovenského parlamentu odsúhlasili dohodu o pridružení Slovenska k EÚ.



1994



9. mája - SR sa stala pridruženým partnerom Európskej únie.



23. - 24. novembra - Demarš EÚ, v ktorom Únia reagovala na povolebný vývoj na Slovensku. Prezidentovi SR Michalovi Kováčovi, predsedovi NR SR Ivanovi Gašparovičovi a úradujúcemu premiérovi Jozefovi Moravčíkovi demarš odovzdali veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko Heinke Zenkerová a veľvyslanec Francúzska Michel Perrin.



1995



1. februára - Do platnosti vstúpila asociačná dohoda o pridružení SR k EÚ.



29. mája - V Bruseli sa uskutočnilo prvé zasadnutie Asociačnej rady SR - EÚ.



27. júna - Na summite EÚ v Cannes odovzdala slovenská delegácia vedená premiérom Vladimírom Mečiarom oficiálnu žiadosť SR o prijatie za člena Európskej únie.



25. októbra - Predseda vlády Vladimír Mečiar prijal zástupcov EÚ, ktorí mu odovzdali demarš vyjadrujúci znepokojenie nad politickým spormi na Slovensku. Podľa predstaviteľov vládnej koalície išlo o komuniké.



22. - 24. novembra - V Bratislave sa konalo ustanovujúce zasadnutie Spoločného parlamentného výboru Národnej rady SR a Európskeho parlamentu.



1996



9. februára - Komisár EÚ Hans van den Broek oficiálne otvoril v Bratislave kanceláriu Delegácie Komisie Európskej únie. Vedúcim delegácie boli Grék Gergios Zavvos 1995 - 1997, Rakúšan Walter Rochel 1998 - 2000 a Holanďan Eric van der Linden 2000 - 2004.



1997



16. júla - Európska komisia oznámila, že vo svojom posudku nezaradila SR pre neplnenie politických kritérií medzi kandidátov na vstupné rozhovory o členstve v EÚ.



12. - 13. decembra - Rada EÚ na summite v Luxemburgu potvrdila stanovisko Európskej komisie a Slovensko zaradila najmä pre neplnenie politických kritérií do druhej skupiny krajín, ktoré sa ešte len mali pripravovať na rozhovory. SR sa ocitla v skupine spolu s Bulharskom, Litvou, Lotyšskom a Rumunskom.



1998



30. marca - SR a Európska komisia si odovzdali v Bruseli dokumenty Partnerstvo pre vstup a Národný program pre prijatie acquis communautaire v SR, čo sú základné dokumenty približovania sa SR k EÚ.



3. decembra - Európsky parlament prijal rezolúciu ku kandidatúre SR na vstup do EÚ. Viedenskému summitu odporučil prehodnotiť situáciu v SR po septembrových parlamentných voľbách a EK vypracovať novú správu.



11. - 12. decembra - Hoci Európska rada ocenila na summite vo Viedni pozitívne zmeny na Slovensku, ktoré nastali po parlamentných voľbách, neodporučila začatie priamych rokovaní o vstupe do Únie so žiadnou z kandidátskych krajín druhej skupiny.



1999



13. október - Správa Európskej komisie o pokroku Slovenska na ceste k členstvu v EÚ konštatovala významný posun v mnohých oblastiach a zaradila Slovensko prakticky do prvej skupiny krajín, uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ.



10. decembra - V Helsinkách sa konal summit EÚ, na ktorom dostalo Slovensko spolu s ďalšími piatimi novými kandidátskymi štátmi (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Rumunsko) pozvanie na začatie rokovaní o vstupe do EÚ.



2000



15. februára - V Bruseli sa začali oficiálne rokovania o vstupe Slovenskej republiky do EÚ - tzv. Prístupová konferencia.



28. marec - Hlavný vyjednávač SR pre vstup do Európskej únie Ján Figeľ odovzdal v Bruseli pozičné dokumenty pre rokovania o vstupe Slovenska do EÚ v ôsmich kapitolách. Týmto krokom sa prakticky začali rozhovory o vstupe Slovenska do EÚ.



8. novembra - Európska komisia v hodnotiacej správe ocenila celkový pokrok Slovenska na ceste do EÚ. SR sa prvýkrát dočkala ocenenia za fungujúcu trhovú ekonomiku.



2001



5. septembra - Európsky parlament schválil rezolúciu o pokroku SR v príprave na členstvo v EÚ.



14. - 15. decembra - Na summite Európskej rady v belgickom Laekene zaznelo, že Slovensko sa za predpokladu úspešného ukončenia prístupových rokovaní do konca roka 2002 bude môcť v roku 2004 - už ako člen EÚ - zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu.



2002



15. - 16. marca - V Barcelone sa konal summit EÚ. Po prvý raz v histórii sa na pracovnej časti summitu zúčastnili aj zástupcovia krajín uchádzajúcich sa o členstvo v Únii. SR reprezentoval premiér Mikuláš Dzurinda.



9. októbra - Európska komisia oficiálne odporučila prijať SR a ďalších deväť kandidátskych krajín do EÚ v roku 2004.



25. októbra - Vedúci predstavitelia Európskej únie odporučili na summite v Bruseli prijať v roku 2004 do EÚ Slovensko a ďalších deväť kandidátskych krajín.



20. novembra - Európsky parlament v Štrasburgu schválil výraznou väčšinou rezolúciu o rozšírení EÚ. Za rezolúciu hlasovalo 505 poslancov, proti boli 20 a 30 poslancov sa hlasovania zdržalo.



12. - 13. decembra - Najvyšší predstavitelia členských štátov EÚ na summite v Kodani dosiahli dohodu o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami.



2003



19. marca - Zahraničný výbor Európskeho parlamentu v Bruseli schválil prijatie SR do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 56 poslancov, jeden bol proti a dvaja sa zdržali.



9. apríla - Európsky parlament v Štrasburgu schválil prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 521 poslancov, proti sa vyslovilo 21 a 25 sa hlasovania zdržalo.



14. apríla - Rada EÚ zložená z ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu oficiálne schválila prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ.



16. apríla - Na summite EÚ v Aténach podpísali prezident SR Rudolf Schuster a premiér SR Mikuláš Dzurinda Zmluvu o pristúpení SR k EÚ.



16. - 17. mája - Konalo sa referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Zúčastnilo sa na ňom 52,15 percenta hlasujúcich, z ktorých sa 92,46 percent vyslovilo za vstup SR do EÚ.



1. júla - Národná rada SR súhlasila so Zmluvou o pristúpení k EÚ. Na hlasovaní sa zúčastnilo 140 poslancov, z nich bolo za prijatie zmluvy 129. Proti hlasovalo 10 poslancov a jeden sa hlasovania zdržal.



26. augusta - Prezident SR Rudolf Schuster podpísal ratifikačnú listinu k Zmluve o pristúpení SR k EÚ. Prezidentským podpisom Slovenská republika ratifikovala svoj vstup do EÚ.



2004



28. januára - Vláda SR schválila nomináciu bývalého hlavného vyjednávača Slovenska s EÚ Jána Figeľa na post eurokomisára.



16. marca - Európska komisia sa po prvý raz zišla v rozšírenom zložení vrátane slovenského nominanta Jána Figeľa.



1. mája - Úderom polnoci sa Slovenská republika stala plnoprávnym členom Európskej únie. Do EÚ vstúpili zároveň Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.



1. mája - Po vstupe SR do EÚ sa Delegácia Komisie Európskej únie pretransformovala na Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na čele s vedúcim zastúpenia a veľvyslancom Ericom van der Lindenom. Jeho nástupcami boli: Andrea Elschenková-Matisová (2005 - 2011), Dušan Chrenek (2012 - 2017), Ladislav Miko (2018 - 2021) a Vladimír Šucha, ktorý je vedúcim od roku 2022.



13. júna - Na Slovensku sa uskutočnili prvé voľby 14 slovenských poslancov do Európskeho parlamentu.





Ďalšiu fázu svojej integrácie do EÚ dosiahlo Slovensko 21. decembra 2007 začlenením sa do schengenského priestoru bez hraničných kontrol a od 1. januára 2009 začalo používať spoločnú menu euro.

Bratislava 1. mája (TASR) – Cesta Slovenskej republiky do Európskej únie sa začala po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vzniku samostatnej SR v roku 1993. Zavŕšila sa 1. mája 2004 — bezmála 14 a pol roka od pádu železnej opony a vyše 11 rokov od osamostatnenia sa Slovenska.K 15 členským štátom EÚ sa v ten istý deň okrem Slovenska pripojilo ďalších deväť krajín: Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.Projekt spoločného európskeho priestoru vznikol pôvodne 9. mája 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom (Schumanova deklarácia), v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Monneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny.Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (Zmluva o ESUO) podpísali 18. apríla 1951, účinnosť nadobudla 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov, čím sa líšila od nasledujúcich integračných krokov spoločenstva, ktoré už neboli časovo obmedzené.Členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlia a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu.Európska integrácia sa ďalej výraznejšie prehĺbila podpísaním Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), ako aj Zmluvy o vzniku Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ESAE alebo Euratom). Obidva dokumenty boli podpísané v Ríme 25. marca 1957, preto sa im hovorí aj Rímske zmluvy, a obidva vstúpili do platnosti 1. januára 1958.Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 po tom, ako bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná Zmluva o EÚ.Príprava Slovenska na vstup do EÚ sa začala oficiálne 4. októbra 1993. Premiér Vladimír Mečiar podpísal v Luxemburgu dohodu o pridružení SR k EÚ – tzv. asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialóg, ako aj prípravu na budúce členstvo v Únii.Cesta Slovenska do EÚ však nebola jednoduchá. Prvý demarš EÚ prišiel do Bratislavy 23. novembra 1994 ako reakcia na povolebný vývin v SR. Únia v ňom reagovala na volebné víťazstvo HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom a vyjadrila znepokojenie nad priebehom prvého a druhého zasadnutia Národnej rady SR v noci z 3. na 4. novembra 1994, keď poslanci vládnej koalície odvolali desiatky funkcionárov v štátnych orgánoch a dosadili tam svojich nominantov.Ďalší demarš odovzdali zástupcova EÚ premiérovi Mečiarovi 25. októbra 1995. Vyjadrili v ňom znepokojenie nad politickým spormi na Slovensku. Podľa predstaviteľov vtedajšej vládnej koalície išlo o komuniké.O necelé dva roky, 16. júla 1997, zvolila Európska komisia ešte razantnejší postup. Oznámila, že vo svojom posudku nezaradila SR pre neplnenie politických kritérií medzi kandidátov, ktorí sú najlepšie pripravení na vstupné rozhovory o členstve v EÚ.Obrat pre Slovensko prišiel šesť dní po parlamentných voľbách v roku 1998. EÚ ich označila za pozitívny krok k integrácii Slovenska. Voľby sa konali 25. a 26. septembra a hoci v nich s tesným náskokom zvíťazilo Mečiarovo HZDS (27 percent) pred SDK (26,33 percenta), odišlo do opozície. Dovtedajšie opozičné, proeurópsky orientované politické subjekty získali v parlamente väčšinu 93 hlasov.Tretieho decembra prijal Európsky parlament (EP) rezolúciu ku kandidatúre SR na vstup do EÚ. Odporúčal v nej flexibilný prístup voči SR. EP navrhol viedenskému summitu prehodnotiť situáciu na Slovensku po septembrových parlamentných voľbách a Európsku komisiu (EK) požiadal vypracovať novú správu o SR.EK v roku 2002 oficiálne odporučila prijať SR a ďalších deväť kandidátskych krajín do EÚ v roku 2004. Na summite v Kodani dosiahli dohodu o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami. K 15 členským štátom únie sa tak mali pripojiť Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.Prezident SR Rudolf Schuster preto vypísal na 16. a 17. mája 2003 referendum o vstupe krajiny do EÚ. Referendová otázka znela:Voliči so vstupom do EÚ súhlasili a toto referendum je doteraz jediným platným v histórii SR.EP schválil 9. apríla 2003 prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 521 poslancov, proti sa vyslovilo 21 a 25 sa zdržalo.Slovenská republika sa tak 1. mája 2004 stala súčasťou EÚ. V Bruseli oslavovali rozšírenie EÚ desaťtisíce ľudí. Podľa oficiálnych odhadov navštívilo Európsku štvrť v Bruseli 16.000 až 20.000 ľudí, neďaleký park 60.000 až 80.000 ľudí. Tisícky ľudí oslavovali vstup do Únie aj v uliciach Bratislavy a ďalších slovenských mestách.