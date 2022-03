Slovensko predbežne súhlasilo s poskytnutím systému S-300 Ukrajine

Washington 16. marca (TASR) - Slovensko predbežne súhlasilo, že pošle svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany S-300 zo sovietskej éry na Ukrajinu, aby jej pomohol brániť sa pred ruskými náletmi. V stredu o tom informovala americká spravodajská televízia CNN, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené so záležitosťou.



USA a NATO sa však stále usilujú vyriešiť otázku toho, ako nahradiť obranné spôsobilosti Slovenska, a presun systému na Ukrajinu preto ešte nie je istý, píše CNN. Slovensko podľa dvoch zdrojov televízie žiada ubezpečenia, že systém S-300 bude nahradený okamžite.



Ak Slovensko poskytne svoj systém S-300, pravdepodobne dostane raketový systém protivzdušnej obrany Patriot vyrobený v USA na doplnenie kapacity, ktorej by sa vzdalo, píše CNN s odvolaním sa na dva ďalšie zdroje oboznámené s rokovaniami.



Nemecko a Holandsko už verejne oznámili, že na Slovensko posielajú systém Patriot. Ale integrácia nového, komplexného systému protivzdušnej obrany do existujúcej vojenskej architektúry krajiny, ako aj výcvik jej síl "môže chvíľu trvať", upozornil jeden zo zdrojov.



Ministerstvo zahraničných vecí USA a slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone odmietli správy komentovať, dodala CNN.