Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

Záchranári hľadajú obete v troskách zničeného domu po ruskom raketovom útoku na okraji Ľvova na Ukrajine v nedeľu 5. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyhlásil, že do Kyjeva pricestoval rokovať so Šmyhaľom.

Autor TASR
Kyjev 6. októbra (TASR) - Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania. Oznámil to v pondelok minister obrany Robert Kaliňák v prejave na medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr RBC Ukraine, Interfax Ukraine, portálu Ukrajinska pravda a príspevku ukrajinského ministerstva obrany na sociálnej sieti Telegram.

Kaliňák na fóre oznámil, že spoločne s ukrajinským ministrom obrany Denysom Šmyhaľom podpísali memorandum o 14. balíku pomoci, podľa ktorého Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu pomoc. Slovenská republika podľa ukrajinského ministerstva obrany poskytne Kyjevu päť kusov odmínovacieho zariadenia Božena a ďalšiu vojenskú i nevojenskú techniku.

Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyhlásil, že do Kyjeva pricestoval rokovať so Šmyhaľom a identifikovať potenciálne projekty pre rozšírenie „už aj tak pomerne komplexnej obrannej spolupráce“.

Kaliňák poznamenal, že počas nedávneho stretnutia slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lídri obrannú spoluprácu identifikovali ako jednu z hlavných tém nadchádzajúceho štvrtého spoločného medzivládneho zasadnutia.

Slovensko poskytlo Ukrajine od februára 2022 13. balíkov vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Štrnásty balík v hodnote 40,3 milióna eur Ficova vláda zamietla v novembri 2023.
