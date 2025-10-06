< sekcia Slovensko
Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu
Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyhlásil, že do Kyjeva pricestoval rokovať so Šmyhaľom.
Autor TASR
Kyjev 6. októbra (TASR) - Slovensko pripravuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý Kyjevu poskytne ženijnú pomoc a pomoc v oblasti odmínovania. Oznámil to v pondelok minister obrany Robert Kaliňák v prejave na medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr RBC Ukraine, Interfax Ukraine, portálu Ukrajinska pravda a príspevku ukrajinského ministerstva obrany na sociálnej sieti Telegram.
Kaliňák na fóre oznámil, že spoločne s ukrajinským ministrom obrany Denysom Šmyhaľom podpísali memorandum o 14. balíku pomoci, podľa ktorého Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu pomoc. Slovenská republika podľa ukrajinského ministerstva obrany poskytne Kyjevu päť kusov odmínovacieho zariadenia Božena a ďalšiu vojenskú i nevojenskú techniku.
Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyhlásil, že do Kyjeva pricestoval rokovať so Šmyhaľom a identifikovať potenciálne projekty pre rozšírenie „už aj tak pomerne komplexnej obrannej spolupráce“.
Kaliňák poznamenal, že počas nedávneho stretnutia slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lídri obrannú spoluprácu identifikovali ako jednu z hlavných tém nadchádzajúceho štvrtého spoločného medzivládneho zasadnutia.
Slovensko poskytlo Ukrajine od februára 2022 13. balíkov vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Štrnásty balík v hodnote 40,3 milióna eur Ficova vláda zamietla v novembri 2023.
