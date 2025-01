Slovensko pripravuje vydanie autobiografie pápeža Františka

Bratislava 1. januára (TASR) - Známe slovenské vydavateľstvo pripravuje vydanie jedinej autobiografie pápeža Františka s názvom Nádej. Stane sa tak v marci 2025, čím sa Slovensko zaradí medzi viac ako 100 krajín sveta, v ktorých vyjde autobiografia v rovnakom čase. Želaním pápeža Františka bolo, aby tento dokument uzrel svetlo sveta až po jeho smrti. Nové Jubileum nádeje a okolnosti doby ho však priviedli k rozhodnutiu, aby tento odkaz zverejnil už teraz. TASR informovala PR manažérka Lucia Čarná.



Nádej je prvou autobiografiou, ktorú kedy pápež v histórii vydal. Je to kompletná autobiografia, písaniu ktorej venoval posledných šesť rokov. Svoju osobnú spoveď začína na počiatku 20. storočia, talianskymi koreňmi a dobrodružnou emigráciou jeho predkov do Latinskej Ameriky a rozvíja ju cez svoje detstvo, nadšenie a pokušenia mladosti, voľbu povolania, dospelosť a zrelý vek až po rozprávanie o celom období pontifikátu do súčasnosti.



Pápež František, ktorý odkrýva svoje spomienky silou vášnivého rozprávača, pričom neopomína ani svoje osobné vášne, sa bez akéhokoľvek zľahčovania venuje aj kľúčovým momentom pontifikátu a s odvahou, otvorenosťou a prorockosťou rozvíja najdôležitejšie a najdiskutovanejšie témy súčasnosti- vojna a mier (vrátane konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe), migrácia, environmentálna kríza, sociálna politika, postavenie žien, sexualita, technologický rozvoj, budúcnosť Cirkvi a náboženstiev.



František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Syn talianskych prisťahovalcov, najstarší z piatich súrodencov v rodine z chudobnej štvrte Flores, vyštudoval za chemického technika, v roku 1963 absolvoval štúdium filozofie, v roku 1969 sa stal kňazom, v roku 1973 provinciálom jezuitov v Argentíne, v roku 1992 pomocným biskupom, v roku 1998 arcibiskupom Buenos Aires a v roku 2001 bol vymenovaný za kardinála. Od 13. marca 2013 je rímskym biskupom a 266. pápežom Katolíckej cirkvi. Na rok 2025, dvanásty rok svojho pontifikátu, vyhlásil nové jubileum s mottom Pútnici nádeje.