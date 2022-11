Slovensko prispelo k mobilizácii miliardy eur na koridory solidarity

Brusel 11. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že sa podarilo zmobilizovať jednu miliardu eur na tzv. koridory solidarity s cieľom zlepšiť globálnu potravinovú bezpečnosť a poskytnúť pomoc pre ukrajinské hospodárstvo. Do tejto iniciatívy bolo zapojené aj Slovensko, informuje spravodajca TASR.



Pod spoločné vyhlásenie sa okrem EK podpísali Česko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a tiež Moldavsko, Ukrajina a Európska investičná banka (EIB), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Svetová banka (SB).



Komisia spresnila, že na podporu koridorov solidarity vyčlení 250 miliónov eur vo forme grantov a z krátkodobého hľadiska podporí rýchle zlepšenia, najmä pokiaľ ide o mobilné zariadenia, s cieľom skrátiť čakacie doby a zlepšiť pohyb cez hraničné priechody a ich prístupové trasy.



Zo strednodobého hľadiska zmobilizuje Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a 50 miliónov eur na rozvoj infraštruktúry pre ďalšie zvýšenie kapacity koridorov solidarity.



Európska investičná banka (EIB) plánuje do konca roka 2023 investovať 300 miliónov eur do projektov vyplývajúcich z potrieb koridorov solidarity. EBOR investuje v období 2022 – 2023 300 miliónov eur a Svetová banka chce v roku 2023 poskytnúť finančné zdroje až do výšky 100 miliónov dolárov do do opráv a obnovy infraštruktúry, obchodu a logistiky.



Eurokomisia a členské štáty EÚ susediace s Ukrajinou v reakciu EÚ na ruskú agresiu proti Ukrajine zriadili v máji koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Ide o obchodné kanály pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny a pre vývoz a dovoz iného tovaru.



Komisia spresnila, že Ukrajina ako jeden z najväčších svetových producentov obilia dodávala na svetové trhy okolo 45 miliónov ton obilia ročne. Rusko sa počas vojny úmyselne zameriava na poľnohospodársku produkciu a vývoz, blokuje bezpečnú plavbu do ukrajinských prístavov, ako aj vyplávanie z nich, a hromadí zásoby v obilných silách. To vedie k nárastu svetových cien obilnín, vytvára globálnu potravinovú neistotu a ohrozuje živobytie miliónov ľudí.



Od vzniku koridorov solidarity bolo vyvezených viac ako 15 miliónov ton ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru (obilnín, olejnatých semien a súvisiacich výrobkov) vlakmi, po cestách a cez prístavy v Čiernom mori a na Dunaji, pripomína EK. Vďaka čiernomorskej obilnej iniciatíve sa od augusta podarilo obnoviť dodávky obilia z ukrajinských prístavov.



Koridory solidarity sú v súčasnosti jedinou možnosťou aj pre vývoz nepoľnohospodárskych ukrajinských tovarov z Ukrajiny do zvyšku sveta, a na dovoz tovaru, ktorý Ukrajina potrebuje, ako je palivo a humanitárna pomoc, dodáva EK.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)