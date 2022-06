SR, Rakúsko a Globsec chcú urýchliť inovácie v oblasti Dunaja

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO), rakúsky kancelár Karl Nehammer a zástupcovia organizácie Globsec vydali spoločné vyhlásenie o iniciatíve Danube Tech Valley (DTVI) s cieľom urýchliť inovačný potenciál v podunajskom regióne. TASR o tom informoval Adam Sipos z Globsecu. Obe krajiny chcú vytvoriť podmienky pre silnejšiu, konkurencieschopnejšiu a inovatívnejšiu Európu, najmä v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Zhodli sa, že vojna na Ukrajine prináša do regiónu pozornosť, ktorú treba zužitkovať.



"Cieľom iniciatívy Globsec Danube Tech Valley Initiative je urýchliť inovačný potenciál podunajského regiónu. Aj vzhľadom na bezprecedentný záujem o tento región vo vzťahu k ruskej agresii na Ukrajine existuje zvýšený potenciál krajín CEE ako možného ohniska inovácií a cezhraničnej spolupráce," vysvetlil prezident organizácie Róbert Vass. Za dôležité v kontexte budúcej integrácie krajín regiónu označil preskúmanie spôsobov, ako by iniciatíva mohla mobilizovať inovačný potenciál aj v rámci širšieho susedstva Európskej únie.



V spoločnom vyhlásení sa konštatuje, že región má potrebné predpoklady stať sa semeniskom inovácií na čele s domácimi talentmi, zároveň je pevne začlenený do globálnych sietí inovácií. "Na dosiahnutie tohto cieľa musíme ako blízki susedia spolupracovať na vytvorení multilaterálneho participatívneho ekosystému inovácií a spoločnej prosperity," píše sa vo vyhlásení. Záväzkom je spojiť sily v záujme podpory regionálneho ekonomického rozvoja a zlepšenia pozície regiónu v Európe i na globálnej scéne.



Iniciatíva DVTI poukázala na potenciál krajín podunajského regiónu, ktoré obsahujú jedinečnú kombináciu tradičných priemyselných odvetví, korporácií a startupov, vykazujú ekonomické, spoločenské a demografické podmienky kompatibilné s vývojom technológií novej generácie v mnohých sektoroch. Spoločné dotácie, kľúčové kompetencie a hlavné priemyselné odvetvia majú so záväzkami z dohody o novej generácii EÚ predstavovať politickú príležitosť pre regionálnu cezhraničnú spoluprácu a zdieľané prístupy k transformácii regiónu založenej na technológiách. K iniciatíve sa môžu pridať aj iné vlády, DTVI má slúžiť ako katalyzátor politických opatrení vyplývajúcich z regionálnej spolupráce.