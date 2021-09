Slovensko-rakúsky projekt iFIT 4.0 počíta s technologickým centrom

Trnava 12. septembra (TASR) – Štvrtá priemyselná revolúcia na Slovensku a v Rakúsku a jej dosahy na priemysel a trh práce a tiež výzvy Priemyslu 4.0 pre školstvo a vzdelávací systém budú témami septembrovej e-konferencie v rámci projektu s názvom iFIT 4.0. Podujatie pripravuje jeden z jeho partnerov, Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) DSA v Trnave. Informoval o tom Slavomír Maličkay, riaditeľ pre komunikáciu zriaďovateľa, nemecko-slovenskej spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA).



„Cieľom je analyzovať a následne využívať skúsenosti vzdelávacích inštitúcií a stredných odborných škôl (SOŠ) v cezhraničnom regióne Burgenlandu, Dolného Rakúska, Viedne a u nás Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Projekt, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, by mal zároveň pomôcť ich budúcej spolupráci,“ uviedol. Do projektu sa zapojili SOŠ automobilová a podnikania v Senci, SSOŠ DSA v Trnave, BFI Burgenland - inštitúcia pre odborné vzdelávanie a Höhere Technische Bundeslehr-und Versuchsanstalt v Mödlingu.



Súčasťou projektu je analýza, ako dokážu vzdelávacie inštitúcie a SOŠ v prihraničnom regióne reagovať na výzvy 4. priemyselnej revolúcie a ako dokážu prispôsobovať štúdium v školách tak, aby boli absolventi pripravení na meniace sa požiadavky na trhu práce. „Priemysel 4.0 vyžaduje, aby malo čo najviac pracovníkov základné IT zručnosti, sieťové a podnikateľské myslenie, ovládalo základy robotiky a mechatroniky, riadenia procesov a programovanie. Zamestnávatelia ani vzdelávacie inštitúcie v Rakúsku a na Slovensku nie sú na túto situáciu dostatočne pripravení, aj v školiacich zariadeniach často chýbajú odborné znalosti a vhodné technické vybavenie,“ konštatoval Maličkay.



Projekt iFIT 4.0 má prispieť k zlepšeniu tejto situácie. V rámci neho začne SSOŠ DSA v Trnave už koncom tohto roku s výstavbou tréningovej haly s plochou takmer 300 štvorcových metrov za štyri milióny eur. „Bude vybavená špičkovými robotmi a CNC technológiou, má byť najmodernejším technologickým centrom v regióne. Slúžiť bude žiakom školy, ostatným technicky orientovaným SOŠ v okolí a na tréningy pracovníkov zamestnávateľov,“ opísal Maličkay. Projekt predpokladá aj testovanie učebných osnov v pilotných kurzoch odbornej prípravy a počíta so vzájomnými výmennými programami žiakov.