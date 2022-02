Naď: Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek MIG-29

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Mig-29 na Sliači a poslaní ruských technikov späť do vlasti. Vyhlásil to v sobotu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády s tým, že vzdušný priestor SR by mohol byť chránený geograficky blízkym spojencom.



"Prebiehajú konkrétne rokovania, aby sme veľmi rýchlo ukončili prevádzku migov na Sliači, a technikov, ktorí tam sú, poslali naspäť do Ruska," povedal minister s tým, že debaty sú vo finálnej fáze. Definitívna dohoda podľa jeho slov ešte nie je, ale vzdušný priestor SR by mal byť po ukončení prevádzky stíhačiek Mig-29 chránený "geograficky blízkym spojencom".



S kým Slovensko rokuje, nechcel Naď bližšie špecifikovať. "Uvedomujeme si však, že prítomnosť ruských technikov a závislosť SR od ruskej vojenskej techniky sú neprijateľné. Musíme realizovať rýchle opatrenia," vyhlásil.