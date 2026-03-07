< sekcia Slovensko
Slovensko rozširuje spoluprácu so spoločnosťami OpenAI a NVIDIA
Delegáciu SR tvorili aj zástupcovia Slovenskej technickej univerzity (STU), Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a výskumného inštitútu KInIT.
San Francisco 7. marca (TASR) - Minister školstva SR Tomáš Drucker sa v USA zúčastnil na globálnom stretnutí krajín spolupracujúcich so spoločnosťou OpenAI na využívaní umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní. Rokoval aj so spoločnosťou NVIDIA o výskume, superpočítačoch a nových technologických partnerstvách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Delegáciu SR tvorili aj zástupcovia Slovenskej technickej univerzity (STU), Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a výskumného inštitútu KInIT. Tí podľa MŠVVaM SR v USA nadväzovali kontakty pre budúce výskumné projekty v oblasti umelej inteligencie, kvantových technológií a digitálnych simulácií.
„Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zavádzajú umelú inteligenciu do vzdelávania systematicky. Ministerstvo školstva v spolupráci s OpenAI spustilo pilotný projekt, v rámci ktorého získalo 20-tisíc licencií ChatGPT pre študentov fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov. Cieľom je pripraviť pedagógov na prácu s AI nástrojmi ešte pred vstupom do škôl a zároveň rozvíjať digitálne kompetencie novej generácie učiteľov,“ uvádza MŠVVaM SR.
„Umelá inteligencia vo vzdelávaní nie je len technologická otázka. Je to otázka zodpovednosti, pravidiel a pripravenosti učiteľov. Ak učiteľov nepripravíme, AI môže rozdiely medzi školami prehlbovať namiesto toho, aby ich znižovala,“ vyhlásil Drucker počas stretnutia ministrov školstva v rámci iniciatívy OpenAI.
Diskusia na OpenAI summite sa podľa ministerstva sústredila na to, ako zaistiť bezpečné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie v školách. Slovensko predstavilo svoj prístup, ktorý stavia na systematickom začlenení AI gramotnosti do národného kurikula, príprave učiteľov a jasných pravidlách pre používanie technológií v školskom prostredí.
„Nemôžeme čakať na dokonalé riešenia. Technológie sa vyvíjajú rýchlejšie než školské systémy. Našou úlohou je učiť sa, testovať a prispôsobovať sa tak, aby AI posilňovala kreativitu, kritické myslenie a schopnosť rozhodovať sa,“ uviedol Drucker.
Slovensko zároveň podľa MŠVVaM SR chce využiť AI aj v oblastiach, kde má dlhodobú odbornú tradíciu. Minister na stretnutí predstavil ambíciu prepojiť umelú inteligenciu s energetikou, najmä s jadrovým inžinierstvom a simuláciami komplexných energetických systémov.
„Našou ambíciou nie je súťažiť vo veľkosti výpočtovej infraštruktúry alebo vo vývoji základných modelov. Chceme prepájať umelú inteligenciu s odvetviami, v ktorých má Slovensko silnú expertízu, napríklad s energetikou a jadrovým inžinierstvom. Práve tu môžeme Európe ponúknuť špičkové vzdelávanie aj výskum,“ zdôraznil Drucker.
Súčasťou ministrovej pracovnej cesty bolo aj rokovanie so spoločnosťou NVIDIA, ktorá patrí medzi globálnych lídrov v oblasti AI infraštruktúry a výpočtových technológií. Diskusia sa týkala najmä využitia superpočítačov, digitálnych dvojčiat priemyselných systémov, kvantových simulácií a nových možností spolupráce slovenských univerzít s medzinárodnými výskumnými tímami.
STU a TUKE už spolupracujú s firmou NVIDIA i na spoločnom študijnom programe zameranom na umelú inteligenciu. Delegácia zároveň otvorila diskusiu o zapojení výskumných tímov zo SR do projektov v oblasti digitálnych simulácií energetických systémov, kvantových počítačov a vývoja jazykových modelov pre menšie jazyky.
Drucker zdôraznil, že SR chce byť aktívnym partnerom pri budovaní európskeho AI ekosystému a zároveň prispievať vlastnou expertízou. „Ako menšia krajina nemôžeme súťažiť objemom investícií. Môžeme však ponúknuť talent, výskum a špecializované know-how. Práve v tom je naša sila,“ dodal.
V rámci globálnych partnerstiev už rezort školstva okrem NVIDIA a OpenAI spolupracuje aj so spoločnosťou Microsoft. Už čoskoro oznámi ďalšiu spoluprácu s globálnymi aj európskymi partnermi v oblasti podpory učiteľov pri využívaní umelej inteligencie.
