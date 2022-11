Slovensko sa má stať plnohodnotným členom Medzinárodnej nadácie EÚ-LAK

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovensko sa má stať plnohodnotným členom Medzinárodnej nadácie EÚ - Latinská Amerika a Karibik (EÚ-LAK). Po ukončení ratifikačného procesu má prispievať na jej fungovanie dobrovoľným finančným príspevkom vo výške 10.000 eur. Vyplýva to z návrhu na ratifikáciu dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK, ktorý vláda odsúhlasila na stredajšom rokovaní.



"Súčasný pozorovateľský štatút Slovenskej republiky, bez hlasovacieho práva v Predsedníctve správnej rady nadácie EÚ - LAK, sa po ukončení ratifikácie zmení na plnohodnotné členstvo," uvádza sa v materiáli.



Slovensko tak bude, ako ostatné krajiny, prispievať na fungovanie tejto medzinárodnej organizácie dobrovoľným príspevkom. "Vzhľadom na výšku dobrovoľného príspevku krajín porovnateľných so Slovenskou republikou, sa navrhuje poskytnutie finančného príspevku 10.000 eur," priblížilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Medzinárodnú organizáciu založili v roku 2010 ako nástroj EÚ na podporu biregionálneho partnerstva. Jej cieľom je prispieť k posilneniu vzťahov medzi EÚ a Spoločenstvom latinskoamerických a karibských štátov (CELAC).



Jednotlivé projekty sú zamerané na šesť oblastí, a to vysokoškolské vzdelanie a manažment vedomostí, veda, technológia a inovácie, malé a stredné podniky, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, trvalo udržateľný rozvoj a klimatickú zmenu, kultúra, rodová rovnosť a podpora mládeže. Rozpočet organizácie na podporu projektov sa pohybuje v rozmedzí jeden až dva milióny eur ročne.



Dohodu doteraz ratifikovalo 40 zo 61 členských krajín, z toho 23 členských štátov Európskej únie. "Ratifikácia dohody zo strany Slovenskej republiky je potvrdením, že sme pevným článkom Európskej únie v širokom spektre jej politík a súčasne ide o pozitívny signál pre krajiny regiónu potvrdzujúci náš záujem o spoluprácu," dodáva rezort diplomacie v predkladacej správe.