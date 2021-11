Slovensko sa na COP26 pripojilo k iniciatíve prestať využívať uhlie

Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovensko sa spolu s desiatkami štátov na klimatickom samite OSN (COP26) v škótskom Glasgowe pripojilo k iniciatíve prestať využívať uhlie. Pod iniciatívou chýbajú podpisy najväčších znečisťovateľov, ako Čína, India či USA. Slovensko plánuje ukončiť ťažbu uhlia do roku 2023. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Závery klimatickej konferencie sú podľa envirorezortu zníženie emisií o najmenej 30 percent do roku 2030, zastavenie odlesňovania planéty, či potvrdenie európskej pozície ako svetovej jednotky v boji s klimatickou krízou. Otvorené ostali otázky financovania, adaptácie alebo nahlasovania emisií vypustených do ovzdušia, priblížilo MŽP.



EÚ tiež nepovažuje plyn a jadro za "zelenú energiu". S jej využívaním sa napriek tomu počíta za prísnych regulačných podmienok. Budaj tvrdí, že ide o prechodné riešenie na ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. "Slovenská pozícia bola na klimatickej konferencii jasná. Urobíme všetko preto, aby sme klimatickú neutralitu dosiahli čím skôr. K tomuto cieľu môže prispieť každý z nás. Každý dobrý čin sa ráta," poznamenal.



Klimatický samit OSN (COP26) v Glasgowe sa koná od 31. októbra do piatka. Táto konferencia je považovaná za kľúčovú, lebo má stanoviť nové globálne ciele na znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania. Krajiny by sa tak mohli zaviazať k dôraznejším cieľom, ktoré sú podľa vedcov nevyhnutné na odvrátenie rýchleho nárastu otepľovania, ktoré by malo katastrofálne následky.