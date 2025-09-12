Slovensko sa po ôsmy raz zapojilo do iniciatívy Svetový čistiaci deň

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V minulom roku sa na Svetovom čistiacom dni podľa občianskeho združenia zúčastnilo 191 krajín, čo je približne 90 percent členských štátov OSN.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovensko sa po ôsmy raz zapojilo do celosvetovej iniciatívy Svetový čistiaci deň. Iniciatíva odštartovala v piatok a potrvá do 28. septembra. TASR o tom informovala Andrea Čuková z občianskeho združenia Upracme Slovensko.

Do udalosti roka zameranej na čistejšiu planétu sa môžu jednotlivci aj skupiny, či už rodiny, susedstvá, spolky, firmy, školy, obce zapojiť ako dobrovoľníci, ktorí budú zbierať samotné odpadky, alebo organizátori upratovania v lokalite, ktorá potrebuje vydýchnuť od odpadu,“ uviedla Čuková. Združenie podľa nej poskytne záujemcom balíčky pomôcok, a to rukavice a odpadkové vrecia.

