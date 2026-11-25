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Slovensko sa podieľa na príprave cvičenia simulovanej povodne
Cvičenie, ktoré sa uskutoční 26. a 27. novembra, bude zamerané na preverenie koordinácie a postupov pri simulovanej povodni. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra SR sa spolu s medzinárodnými partnermi podieľa na príprave prvého celoštátneho takticko-štábneho cvičenia v Arménsku. Cvičenie, ktoré sa uskutoční 26. a 27. novembra, bude zamerané na preverenie koordinácie a postupov pri simulovanej povodni. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Aj táto aktivita je príkladom zapojenia Slovenska do medzinárodnej spolupráce v oblasti civilnej ochrany a výmeny skúseností pri zvyšovaní pripravenosti na mimoriadne udalosti,“ doplnil HaZZ.
„Aj táto aktivita je príkladom zapojenia Slovenska do medzinárodnej spolupráce v oblasti civilnej ochrany a výmeny skúseností pri zvyšovaní pripravenosti na mimoriadne udalosti,“ doplnil HaZZ.