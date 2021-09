Slovensko sa pred piatimi rokmi pridalo k boju proti klimatickej zmene

Na archívnej snímke Andrej Kiska. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. septembra (TASR) – Priemerná globálna teplota počas posledných piatich rokov patrila medzi najvyššie v zaznamenanej histórii meteorologických meraní. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavel Matejovič.povedal.V utorok 28. septembra uplynie päť rokov, odkedy prezident SR Andrej Kiska svojím podpisom zavŕšil proces ratifikácie parížskej klimatickej dohody. Táto dohoda z 12. decembra 2015 má za cieľ, okrem iného, udržať rast globálnej teploty pod dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou s tým, že sa krajiny budú snažiť udržať oteplenie pod hranicou 1,5 stupňa Celzia. Dohodu 22. apríla 2016 na Deň Zeme podpísalo 177 členských štátov Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.Nárast globálnej teploty na Zemi však naznačuje, že napriek doterajším snahám oteplenie o 1,5 stupňa nastane skôr – podľa niektorých odhadov už v roku 2034. Vyplýva to aj zo správ Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) a európskej klimatologickej platformy C3S Copernicus. K takýmto záverom vedie akcelerácia otepľovania v posledných dvoch desaťročiach a narastajúca koncentrácia skleníkových plynov v ovzduší.vysvetlil Matejovič.V súčasnosti Európska komisia predstavila 15 legislatívnych návrhov v rámci balíka "Fit for 55" – opatrenia majú za cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého do roku 2030 aspoň o 55 percent.Ako na svojej webovej stránke uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), posledné desaťročie 2011 až 2020 bolo najteplejším od roku 1880. Bolo o 0,2 stupňa teplejšie než predošlá dekáda 2001 – 2010 a o 1,03 stupňa teplejšie v porovnaní s predindustriálnym obdobím (roky 1850 až 1900). Šesť rokov nasledujúcich po roku 2015 bolo tiež zároveň najteplejších v histórií meraní.tvrdí Matejovič.