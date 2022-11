Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovensko sa prepadlo v celosvetovom Indexe právneho štátu za rok 2022. Podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR hodnotenie ovplyvnilo príliš negatívne vnímanie justície zo strany hodnotiteľov, no napriek tomu by sa výsledky tejto správy podceniť nemali.



"Hodnotenie Slovenska je negatívne ovplyvnené viacerými oblasťami, pričom jednou z nich je aj oblasť civilnej justície, kde, žiaľ, v hodnotení došlo k medziročnému prepadu. Index je, samozrejme, orientačný a nemožno ho brať ako presnú správu o reálnom stave," uviedli pre TASR z tlačového oddelenia MS. Rezort poukázal, že podľa výsledkov je situácia v civilnom súdnictve lepšia v Alžírsku, Senegale, Ghane.



Doplnil, že rebríček napriek tomu poskytuje určité zrkadlo, z ktorého je zrejmé, že sa v justícii asi niečo nerobilo správne. "Súčasný stav preto vnímame aj ako výsledok dlhodobo nie práve optimálnych regulačných zásahov do súdnictva," vyhlásil rezort.



Nádej do budúcna v oblasti civilnej justície ponúka podľa MS napríklad aktuálna reforma súdnej mapy. "Očakávame, že v prípade úspešnej implementácie budú vytvorené podmienky na postupné zlepšovanie stavu v strednodobom horizonte. Veríme však, že v prípade posilňovania kultúry profesionálnej spolupráce v rámci justície a pri rešpektovaní deľby jednotlivých kompetencií dosiahneme pozitívne výsledky aj skôr," dodali z tlačového oddelenia ministerstva.



Slovensko si podľa medzinárodnej organizácie World Justice Project v rámci takzvaného Indexu právneho štátu 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom pohoršilo o dve miesta. Celosvetovo tak skončilo zo 140 krajín na 35. mieste a spomedzi 31 krajín v rámci svojho regiónu je na 25. mieste. Podľa organizácie sa už piaty rok po sebe úroveň právneho štátu vo väčšine krajín znížila.